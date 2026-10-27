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Srbi pozivaju na bojkot "Vučićevih glazbenika": Neki od njih pune arene po Hrvatskoj
Nakon pobjede studentske liste na izborima u Srbiji, društvenim mrežama počeli su se širiti popisi glazbenika koji su javno podržavali Aleksandra Vučića ili nastupali na skupovima njegove Srpske napredne stranke (SNS).
Dio građana poziva na njihov bojkot, a uz popise se dijeli i poruka "U slobodnoj Srbiji neće pjevati". Ipak, nije riječ o službenim zabranama nastupanja, nego o pozivima koji se šire društvenim mrežama.
Dok se u Srbiji raspravlja o bojkotu, neki od tih izvođača redovito nastupaju u Hrvatskoj, gdje pune velike koncertne dvorane i klubove. Prema najavljenom rasporedu, četvero glazbenika koji se spominju na popisima održat će ukupno šest nastupa u Hrvatskoj do veljače iduće godine, piše Maša Mai Čigir za 24sata.
Prvi je na rasporedu Saša Matić, koji će 30. listopada 2026. nastupiti u Športskoj dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu. Željko Joksimović potom će održati dva koncerta u Areni Zagreb, 4. i 5. prosinca.
Aca Lukas ima zakazane nastupe 27. prosinca u Dvorani Brod u Slavonskom Brodu te 13. veljače 2027. u Areni Zagreb. U istoj će dvorani 23. siječnja 2027. nastupiti i Vesna Zmijanac, kao posebna gošća na koncertu Miroslava Ilića.
Neki od izvođača s popisa već su ove godine nastupali pred hrvatskom publikom. Aca Lukas održao je koncert u Areni Zagreb 3. listopada, dok je Ana Bekuta u istoj dvorani pjevala 14. veljače.
Ana Nikolić, koja je nakon Vučićeva izbornog poraza javno izrazila podršku bivšem predsjedniku Srbije, prošlog je srpnja nastupila u klubu Diamond u Malinskoj na Krku, a prije tri godine dvaput je gostovala u zagrebačkom klubu Mint.
Jelena Karleuša, također jedna od javnih podupirateljica Vučića, ovog je ljeta ostala bez nastupa u Hrvatskoj. Njezin koncert u vodičkom klubu Hacienda, najavljen za 15. kolovoza, otkazan je nakon negativnih reakcija dijela javnosti i braniteljskih udruga. Gradonačelnik Vodica Ante Cukrov izjavio je da pjevačica zbog svojih ranijih istupa nije dobrodošla u grad, dok su iz kluba kao razlog otkazivanja naveli sigurnost gostiju i zaposlenika.
Na popisu se nalazi i Darko Lazić, koji često nastupa u hrvatskim klubovima. Početkom rujna pjevao je u Zagrebu, dok je u srpnju izazvao incident u jednom trogirskom klubu, gdje je, prema navodima iz izvornog teksta, pokušao nastupiti pod utjecajem alkohola. Lazić je poslije tvrdio da su ga organizatori udaljili s pozornice kako bi izbjegli plaćanje honorara.
Povezanost pojedinih izvođača s Vučićem traje godinama. Aca Lukas redovito je nastupao na skupovima SNS-a, a još 2015. izjavio je da bi za tu stranku pjevao i besplatno. Saša Matić našao se na meti kritika nakon nastupa na predizbornom skupu Vučićeve liste u Nišu, gdje je izveo pjesmu "Poklonite mi nju za rođendan".
Vesna Zmijanac također je nastupala na skupovima SNS-a, a u ožujku ove godine izjavila je da "uvijek treba biti uz vlast" kako se ne bi imalo problema. Za razliku od nje, njezina kći Nikolija i zet Relja Popović javno su podržali studentske prosvjede.
Željko Joksimović i njegova supruga Jovana godinama se u javnosti povezuju s Vučićem, a poslovno su povezani s medijima K1 i Tanjug. Ana Bekuta početkom godine našla se u središtu pozornosti nakon što su je pojedinci na koncertu u Čačku izviždali i gađali grudama snijega, nakon čega ju je Vučić javno branio.
Unatoč pozivima na bojkot u Srbiji, najavljeni koncerti tih izvođača u Hrvatskoj zasad ostaju na rasporedu, a dio njih nastupit će i u najvećim koncertnim prostorima u zemlji.
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