Srbi pozivaju na bojkot "Vučićevih glazbenika": Neki od njih pune arene po Hrvatskoj

Željko Joksimović i njegova supruga Jovana godinama se u javnosti povezuju s Vučićem, a poslovno su povezani s medijima K1 i Tanjug. Ana Bekuta početkom godine našla se u središtu pozornosti nakon što su je pojedinci na koncertu u Čačku izviždali i gađali grudama snijega, nakon čega ju je Vučić javno branio.