Oceanograf o klimatskim promjenama: Je li prva granica nakon koje više neće biti povratka - već probijena?

Na pitanje postoji li mogućnost zaustavljanja ili preokreta ovih procesa ovako odgovara: "Ja sam čak nisam blagi pesimist, nego veći pesimist po tom pitanju. A onda na pitanje što sve možemo napraviti odgovor je jednostavan: ako znate da se nešto može dogoditi, tada morate biti spremni za to, spremni povući taj potez. A to je ono što nekako mi se čini izostaje pa je logičnije, zapravo, pretpostaviti da će čovječanstvo ići u nekom drugom smjeru. Pa u Jadranu temperatura naglo raste, i to na velikim dubinama, što također donedavno nismo uopće mogli zamisliti", zaključio je Vilibić.