Znanstvenici identificirali koraljne grebene koji bi mogli preživjeti klimatsku krizu

Neki znanstvenici upozoravaju da se ti ekosustavi suočavaju s nepovratnim propadanjem. No analiza 45.000 istraživanja koralja, u kombinaciji s desetljećima prikupljanim klimatskim i oceanografskim podacima, omogućila je identifikaciju klimatski otpornih koraljnih grebena u 71 državi i na 100 teritorija. Među njima su i područja Kariba te dijelovi Tihog i Atlantskog oceana koji dosad nisu bili prepoznati kao potencijalna utočišta za koralje.