Otvaraju se dosjei iz doba komunizma: Razotkrit će imena desetaka tisuća doušnika režima

"Ne osjećam se potpuno ugodno s idejom da je društvu nakon toliko vremena potrebno takvo čišćenje ili katarza, da se ljude mora izdvajati, ponižavati, sramotiti i kažnjavati kada su oni ili već umrli ili su nastavili sa životom i danas se nalaze u potpuno drukčijoj životnoj fazi", rekao je za Reuters.