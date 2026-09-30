Znanstvenici uputili dosad najozbiljnije upozorenje o oceanima

Prošle su godine svjetski oceani apsorbirali dodatna 23 zetadžula toplinske energije, čime je devetu godinu zaredom postavljen novi rekord, navodi se u izvješću. Za usporedbu, riječ je o količini energije koja odgovara eksploziji 12 atomskih bombi poput one bačene na Hirošimu svake sekunde tijekom cijele godine ili otprilike 40 puta većoj količini energije od one koju je cijeli svijet potrošio 2025. godine.