Neobičan fenomen u Tihom oceanu: Znanstvenici otkrili što bi moglo mijenjati boju mora

Bez obzira na to, ovo bi moglo omogućiti procjenu onečišćenja morskog područja mikroplastikom iz svemira, na temelju njegove boje. Kada bi posvjetljivanje uočeno u studiji bilo isključivo posljedica mikroplastike, to bi značilo da se njezina koncentracija u tom području u razdoblju od 2002. do 2022. godine povećala za otprilike 11 do 25 miligrama po prostornom metru vode.