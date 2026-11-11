PROMJENE VIDLJIVE IZ SVEMIRA
Neobičan fenomen u Tihom oceanu: Znanstvenici otkrili što bi moglo mijenjati boju mora
Može li mikroplastika promijeniti boju mora? Norveška znanstvena skupina iznosi dokaze za to nakon proučavanja takozvanog velikog pacifičkog otoka smeća, koji se nalazi u sjevernom Tihom oceanu, između zapadne obale SAD-a i Havaja.
Satelitske snimke pokazuju da dijelovi tog područja 2022. godine izgledaju zelenije i plavlje nego prije 20 godina – vjerojatno zbog mikroplastike.
„Pokazalo se da je onečišćenje mora mikroplastikom iznimno teško otkriti putem satelita”, piše istraživački tim, predvođen Sheom Cheatham sa Sveučilišta u Bergenu, u znanstvenom časopisu Communications Earth & Environment.
Mikroplastika se definira kao plastične čestice promjera manjeg od 300 mikrometara (tisućiti dio milimetra).
Dugoročna satelitska mjerenja pokazala su da čestice mikroplastike u gornjem dijelu vodenog stupca mogu dugoročno promijeniti optički izgled mora. Ipak, takve promjene mogu imati i prirodne uzroke, poput promjene u sastavu planktona. Stoga je, prema riječima istraživača, satelitske podatke potrebno temeljito analizirati.
Za potrebe studije, objavljene u studenome, Cheatham i njezini kolege koristili su tri serije satelitskih snimaka iz razdoblja od 2002. do 2022. godine. Snimke potječu od američke svemirske agencije NASA-e, Europske svemirske agencije (ESA) te programa za promatranje Zemlje Copernicus. Međutim, podaci se ponekad znatno razlikuju.
Simulacije zračenja pokazale su da čestice mikroplastike pojačavaju refleksiju, osobito u plavom i zelenom dijelu spektra koji bilježe uobičajeni satelitski senzori. To se posebno odnosi na granično područje između te dvije boje – odnosno na valnu duljinu od oko 490 nanometara (milijunti dio milimetra).
Međutim, do takvog posvjetljivanja može doći i ako se smanji količina planktona u vodi ili ako prevladaju manje vrste planktona. U tom slučaju svjetlost se sve više odbija od molekula vode. Znanstvenici su stoga simulirali promjene boja na satelitskim snimkama, uzimajući u obzir mikroplastiku kao mogući uzrok, ali i scenarije bez nje.
Na temelju tih simulacija zaključuju da je vjerojatnost da su promjene boja uzrokovane mikroplastikom više nego četverostruko veća nego vjerojatnost da su posljedica prirodnih uzroka. Znanstvenici stoga pretpostavljaju da mikroplastika značajno pridonosi promjeni boje u sjevernom Tihom oceanu. Ipak, to nije posve sigurno.
Bez obzira na to, ovo bi moglo omogućiti procjenu onečišćenja morskog područja mikroplastikom iz svemira, na temelju njegove boje. Kada bi posvjetljivanje uočeno u studiji bilo isključivo posljedica mikroplastike, to bi značilo da se njezina koncentracija u tom području u razdoblju od 2002. do 2022. godine povećala za otprilike 11 do 25 miligrama po prostornom metru vode.
„Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se unaprijedile mogućnosti daljinskog praćenja nakupljanja mikroplastike i njezina utjecaja na ekologiju oceana, kao i radi daljnje potvrde naših nalaza”, navode autori.
Istraživači ističu da su posebno potrebna mjerenja optičkih svojstava i sastava čestica na samoj lokaciji, kroz cijeli vodeni stupac u području velikog pacifičkog otoka smeća.
Opseg tog otoka smeća nije precizno definiran.
U studiji objavljenoj 2018. godine u znanstvenom časopisu *Scientific Reports* navodi se da ta pokriva oko 1,6 milijuna četvornih kilometara što je otprilike tri puta više od površine Francuske.
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