kibernetička sigurnost
Nakon napada na supermarkete stiže novo upozorenje: "Danas su to hladnjaci, a sutra..."
Nakon nedavnih napada na hladnjake i zamrzivače u supermarketima, na redu bi mogli biti kućanski uređaji, upozorio je za AFP dužnosnik EU-a zadužen za kibernetičku sigurnost, pozivajući Europu da više ulaže u suzbijanje sve većih kibernetičkih prijetnji.
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Supermarketi u najmanje 12 europskih zemalja bili su u listopadu i studenome mete kibernetičkih napada, pri čemu je Francuska najteže pogođena.
„Sigurnost ne bi smjela, a niti može biti nešto o čemu se razmišlja tek naknadno”, rekao je za Afp Juhan Lepassaar, izvršni direktor agencije EU-a za kibernetičku sigurnost (ENISA).
„Danas su to hladnjaci, sutra bi to mogli biti usmjerivači (routeri), prekosutra kućanski uređaji i tako dalje.”
„Svi se incidenti mogu izbjeći, no pitanje je jesmo li spremni uložiti sredstva kako bismo to postigli? Kibernetička sigurnost nije jeftina”, rekao je, pozvavši proizvođače da stvaraju proizvode koji su sigurni „već u samom dizajnu”.
Kibernetička sigurnost je ključna, istaknuo je Lepassaar, jer „svaka usluga o kojoj ovisite kao građanin, kao ljudsko biće, sadrži digitalnu komponentu – dio koda koji, ako nije zaštićen, može postati meta hakerskog napada”.
Najgori mogući scenarij podrazumijevao bi gubitak usluga „o kojima ovisite: dolazak policije, dolazak vatrogasaca, funkcioniranje bolnica, prijevoz koji vas vodi od točke A do točke B.”
„To su stvari za koje je nužno da dobro funkcioniraju, i to 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu”, objasnio je. „A ako prestanu funkcionirati, posljedice ćemo osjetiti odmah.”
Stotine francuskih supermarketa našle su se na meti kibernetičkih napada 11. i 12. listopada, uslijed čega je porasla temperatura u njihovim hladnjacima i zamrzivačima, a mnogi su trgovci bili prisiljeni baciti cjelokupne zalihe kvarljive hrane.
Francuska je u ponedjeljak objavila da za kibernetičke napade na supermarkete smatra odgovornom iransku Islamsku revolucionarnu gardu (IRGC).
Lepassaar nije izravno komentirao optužbu Francuske, ali je napomenuo kako je poznato da iranski i ruski „akteri povezani s državom” ciljaju na Europu.
Ukazao je na „znatnu suradnju” među njima.
„Kina, Iran, Demokratska Narodna Republika Koreja – postoji mnogo aktera prijetnji povezanih s državama koji ciljaju europske tvrtke i europske interese”, rekao je Lepassaar.
Pozdravio je propise EU-a o kibernetičkoj sigurnosti koji će u potpunosti stupiti na snagu iduće godine, kao i planove Unije da „udvostruči veličinu agencije ENISA, kao i njezine resurse”.
To „nikada” neće biti dovoljno, rekao je, „ali je dobar prvi korak”.
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