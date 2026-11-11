Niz neodgovorenih pitanja o smrti pacijenta u Jankomiru: Raić upozorila na niz nelogičnosti

"Ono što je zanimljivo jest da je, unatoč izostanku tih odgovora, državno odvjetništvo krenulo u kazneni progon, a ono što je posebno zanimljivo jest da su policija i državno odvjetništvo krenuli u kazneni progon 6. studenoga, iako im je, kao što je potvrdio odvjetnik obitelji, kaznena prijava zbog sumnje na nesavjesno liječenje poslana još 23. listopada", rekla je.