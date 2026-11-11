"Pitam se gdje je zapelo"
Niz neodgovorenih pitanja o smrti pacijenta u Jankomiru: Raić upozorila na niz nelogičnosti
Novinarka Ana Raić gostovala je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirala slučaj smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.
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"Užasno je puno pitanja koja traže odgovor. Ključno je što je uzrok smrti. Prema dokumentaciji koja nam je dostupna, uzrok još uvijek nije utvrđen. Dok nemamo obdukcijski nalaz u kojem stoji što je uzrok smrti, ne možemo govoriti o bilo čemu. Čeka se i toksikološki nalaz koji će dati puno odgovora", kazala je Raić i dodala;
"Ono što je zanimljivo jest da je, unatoč izostanku tih odgovora, državno odvjetništvo krenulo u kazneni progon, a ono što je posebno zanimljivo jest da su policija i državno odvjetništvo krenuli u kazneni progon 6. studenoga, iako im je, kao što je potvrdio odvjetnik obitelji, kaznena prijava zbog sumnje na nesavjesno liječenje poslana još 23. listopada", rekla je.
"Pitam se gdje je zapelo od 23. listopada"
Raić je podsjetila da je javnost za slučaj doznala 8. studenoga, kada je Jutarnji list prvi objavio vijest o uhićenju četvorice medicinskih tehničara.
"Prema mojim informacijama, policija je tek 11. studenoga zatražila snimke videonadzora. Dana 7. studenoga ispitivani su članovi obitelji i ostali djelatnici, nakon čega su uslijedila uhićenja. Pitam se gdje je zapelo od 23. listopada, kada je državno odvjetništvo dobilo kaznenu prijavu", istaknula je.
Dodala je kako je iznenađuje i komunikacija nadležnih institucija.
"Čudi me da je ministrica izjavila kako nije ništa znala do 9. studenoga. Bolnica tvrdi da ni oni nisu ništa znali do, čini mi se, 5. studenoga", kazala je Raić i dodala da se pita zašto ravnateljica snimku nije pogledala odmah budući da je bila obaviještena od strane odvjetnika.
Otvorila je i pitanje opsega kaznenog progona.
"Ono što je s kriminalističkog i pravnog stajališta, prema mojim sugovornicima, pitanje jest zašto su osumnjičene samo te četiri osobe, a ne svi koji su u tom trenutku bili u bolničkoj sobi", rekla je.
"Premijer je upotrijebio tešku riječ"
Komentirala je i izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je slučaj nazvao ubojstvom, iako točan uzrok smrti još nije utvrđen.
"Da, to je teška riječ. Premijer je očito zaboravio da je Hrvatska prije petnaestak godina bila kažnjena na Europskom sudu za ljudska prava jer su upravo visoki državni dužnosnici u poznatoj aferi Maestro prejudicirali krivnju, odnosno davali izjave koje su teretile okrivljenike", upozorila je Raić i dodala;
"Zašto se 24. listopada nije krenulo u kriminalističko istraživanje ili zašto nisu naloženi izvidi, nego se to događa dva tjedna kasnije, kada smo imali aferu u drugoj bolnici? Zašto se krenulo baš sada, kada još uvijek nemamo utvrđen uzrok smrti?" rekla je.
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