DESETLJEĆA NEPRIJATELJSTVA
Ramsay i njegov mentor zakopali ratnu sjekiru: Iza njih su suze, podmetanja i veliki skandali
Slavni britanski chef Gordon Ramsay i njegov nekadašnji mentor Marco Pierre White ponovno su sjeli za isti stol nakon desetljeća svađa, međusobnih optužbi i prekinutih odnosa. Njihovo pomirenje zabilježeno je u BBC-jevu dokumentarcu Rise of the Rockstar Chef, no ni taj susret nije prošao bez napetosti.
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Ramsay je krajem 1980-ih radio u Whiteovu londonskom restoranu Harvey's, gdje je učio od tada jednog od najcjenjenijih britanskih kuhara. Njihova suradnja bila je iznimno burna. Ramsay je svojedobno zaplakao nakon sukoba s mentorom, a njih dvojica godinama su iznosila različite verzije onoga što se dogodilo.
Odnosi su se dodatno pogoršali 2000. godine, kada je Ramsay na Whiteovo vjenčanje doveo televizijsku ekipu bez njegova znanja. White mu taj potez dugo nije oprostio.
Jedna od najpoznatijih epizoda njihove svađe bila je krađa knjige rezervacija iz Ramsayjeva restorana Aubergine. Ramsay je isprva za nestanak sumnjičio Whitea, no poslije je priznao da je sam organizirao krađu kako bi naštetio bivšem mentoru.
Jamie Oliver postao neočekivani dio sukoba
Zanimljiv detalj pojavio se tijekom priprema dokumentarca. White je, prema vlastitim tvrdnjama, odbio sudjelovati ako u projektu bude i slavni chef Jamie Oliver.
White je svoj stav obrazložio činjenicom da Oliver, za razliku od njega, Ramsayja i Hestona Blumenthala, nema Michelinove zvjezdice. Tvrdi da ga je Ramsay potom kontaktirao i ponudio izostavljanje Olivera kako bi osigurao njegovo sudjelovanje. Nije, međutim, neovisno potvrđeno da je Oliver već imao ugovoren angažman.
Unatoč dugogodišnjem neprijateljstvu, Ramsay i White naposljetku su uspjeli pronaći zajednički jezik. Tijekom susreta pred kamerama ponovno su otvorili stare sukobe, a Ramsay je u jednom trenutku ljutito napustio stol. Ipak se vratio, a dvojica slavnih kuhara na kraju su se zagrlila i simbolično zaključila jedno od najpoznatijih rivalstava britanske gastronomske scene.
* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.
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