White je svoj stav obrazložio činjenicom da Oliver, za razliku od njega, Ramsayja i Hestona Blumenthala, nema Michelinove zvjezdice. Tvrdi da ga je Ramsay potom kontaktirao i ponudio izostavljanje Olivera kako bi osigurao njegovo sudjelovanje. Nije, međutim, neovisno potvrđeno da je Oliver već imao ugovoren angažman.