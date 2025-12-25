Ovo bi moglo promijeniti svijet: Plastika koja se razgradi u moru za par sati

Voditelj istraživanja Aida i njegovi kolege prošle su godine razvili plastiku koja se u slanoj vodi može razgraditi unutar nekoliko sati bez stvaranja mikroplastike, piše EurekAlert. Ta se plastika sastojala od dva polimera povezana reverzibilnim interakcijama nazvanima “solni mostovi”. Kada bi došla u kontakt sa slanom vodom, veze između dvaju polimera bi se prekinule i plastika bi se raspala. No taj prvi pokušaj još nije bio dovoljno praktičan za stvarnu primjenu.