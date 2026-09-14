Može li kit progutati cijelog čovjeka?

Gutanje ljudi također nije u prirodi ulješura, kaže Reidenberg. Takva ideja može poslužiti kao uzbudljiva filmska priča, ali „ti su kitovi vrlo nježni kada su u blizini ljudi koji ih ne uznemiravaju“. Stoga, iako je fiziološki moguće da progutaju čovjeka, zbog njihova ponašanja i sklonosti dubokomorskom plijenu takav je događaj „vrlo, vrlo malo vjerojatan“.