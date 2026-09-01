novo otkriće caltecha
Meduze gotovo nikad ne obolijevaju od raka. Znanstvenici konačno shvatili zašto
Meduze su među životinjama koje iznimno rijetko obolijevaju od raka, a nova studija otkrila je zanimljiv mehanizam koji bi mogao objasniti njihovu otpornost.
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Istraživači s Kalifornijskog tehnološkog instituta (Caltech) otkrili su da brza dioba stanica ne mora uvijek povećavati rizik od raka. U određenim okolnostima može imati upravo suprotan učinak – pomoći organizmu da ukloni abnormalne stanice prije nego što se pretvore u tumor, prenosi Nova.rs.
Znanstvenici su razvili matematički model koji prati diobu, odumiranje i mutacije stanica, a zatim su njegove rezultate provjerili na živim meduzama.
Brža obnova kao svojevrsna kontrola kvalitete
Svaka dioba stanice nosi malu mogućnost pojave mutacije. Zbog toga se dugo smatralo da tkiva u kojima se stanice brzo obnavljaju imaju veći rizik od nastanka raka.
No istraživači su otkrili da, ako su dioba i prirodno odumiranje stanica čvrsto povezani, brža obnova može pomoći u uklanjanju abnormalnih stanica. Taj su proces nazvali "high-flux proofreading", odnosno svojevrsnom kontrolom kvalitete velikog protoka.
Jednostavno rečeno, što se više novih stanica stvara i uklanja, veća je mogućnost da će organizam „uhvatiti” i ukloniti one koje su neispravne.
Eksperiment na mjesečevim meduzama
Kako bi provjerili teoriju, znanstvenici su proučavali mjesečevu meduzu (Aurelia aurita), kod koje se tumori u prirodi gotovo nikada ne bilježe.
Mlade meduze izložili su kemikaliji koja može izazvati rak. Same po sebi nisu razvile tumore. Međutim, kada su istraživači istodobno blokirali apoptozu, odnosno prirodni proces kojim organizam uklanja oštećene stanice, tumori su se počeli pojavljivati.
To je pokazalo koliko je uklanjanje oštećenih stanica važno za njihovu zaštitu.
Usporavanje diobe povećalo broj tumora
Znanstvenici su potom otkrili još zanimljiviju stvar. Nakon izlaganja kancerogenoj tvari meduze su ubrzale diobu stanica, što je izgledalo kao njihov prirodni obrambeni mehanizam.
Kada je taj proces bio usporen zbog stresa, ozljeda ili lijekova koji koče diobu stanica, tumori su se pojavljivali znatno češće.
Dodatno, davanje leucina, aminokiseline koja potiče rast stanica, ponovno je ubrzalo njihovu obnovu i smanjilo učestalost tumora.
Moglo bi pomoći i u istraživanju ljudskog raka
Rezultati objavljeni u časopisu PNAS mogli bi pomoći znanstvenicima u razumijevanju zašto neke dugovječne životinje, poput slonova i golih krtica, imaju iznimno niske stope raka.
Istraživači smatraju da bi spoznaje o ovom mehanizmu jednog dana mogle pomoći i u razvoju novih načina ranog otkrivanja ili prevencije raka kod ljudi, osobito u starijoj dobi, kada sposobnost tkiva za obnovu prirodno slabi.
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