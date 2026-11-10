Tko je zapravo ova osoba iz sjene u Rubijevu okruženju ostalo je nejasno jer je na stranici State Departmenta dostupna samo kratka biografija iz koje je razvidno na kojim je pozicijama Alden tamo radio, da ima magisterij iz političkih znanosti stečen na sveučilištu Johns Hopkins te da "govori talijanski, srpski, hrvatski i bosanski jezik". Gdje je i kada rođen nema podataka a izvori Semafora tvrde kako se Alden ranije prezivao Mulabdić pa je promijenio prezime.