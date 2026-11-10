osoba iz sjene
Je li tajanstveni savjetnik Dodikov čovjek u State Departmentu?
Administracija Donalda Trumpa za novog veleposlanika SAD-a u Azerbajdžanu predložila je Alexandera Aldena, trenutačnog savjetnika u State Departmentu, a američki mediji su ga u utorak opisali kao "proruskog čovjeka" koji je vjerojatno imao ključnu ulogu u nametanju Milorada Dodika kao političkog partnera.
Dok Alexander Alden nakon nominacije u lipnju čeka potvrdu u Senatu a prije toga saslušanje u Zastupničkom domu, američki portal Semafor, utjecajni digitalni medij kojega je 2022. godine pokrenula skupina uglednih novinara, objavio je analizu u kojoj iznosi do sada nepoznate činjenice o tome da je riječ o osobi koja je u State Departmentu praktično glavni zagovornik politike rukovodstva bosanskih Srba predvođenih Dodikom.
Prema do sada dostupnim podacima iz američkog Ministarstva financija, Dodik i vlast koju on kontrolira u lobiranje u SAD-u do sada je uložila najmanje 11 milijuna dolara pri čemu su u listopadu 2025. uspjeli ishoditi ukidanje sankcija koje su bile na snazi još iz razdoblja administracije Baracka Obame.
Lobističke kuće su nastavili plaćati i nakon toga a jedna od njih, Dickens & Madson sa sjedištem u Kanadi, u ugovoru ima izravnu zadaću raditi na stvaranju uvjeta za odcjepljenje Republike Srpske od BiH.
"Unutar (Trumpove) administracije, Alden se smatra Dodikovim zagovornikom, prema riječima ljudi koji su razgovarali sa Semaforom. Neki su ga nazivali 'Srbinom u State Departmentu'“, rekla je jedna osoba, dodajući da su 'mnoge rečenice koje je koristio upravo iste stvari koje čujemo kako govori Dodik'", piše Semafor.
Drugi izvor opisao je Aldena kao "glavnog pokretača politike prema Bosni u odnosu na Dodika i Republiku Srpsku" čiji su "otisci prstiju posvuda" u Trumpovim potezima tijekom drugog mandata a treća je osoba izrazila zabrinutost jer vjeruje kako će se "u sljedeće dvije godine vidjeti Dodika kako se zalaže za odcjepljenje ... kao posljedicu nekih političkih odluka u koje je Alden bio uključen".
Osobe koje je kontaktirao američki portal otkrile su podatak kako je Alden bio u BiH u lipnju i u Sarajevu aktivno sudjelovao u zasjedanju Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) koji je tada trebao odlučiti o nasljedniku Christiana Schmidta na poziciji visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tamo je, navodno, čak prijetio predstavnicima europskih država zbog njihova odbijanja da prihvate ultimativni američki zahtjev da novi visoki predstavnik bude talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi.
Naknadno su objavljene fotografije na kojima se može vidjeti Aldena ispred Ureda visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu.
"Zamjenik pomoćnika državnog tajnika SAD za zapadnu, srednju i južnu Europu Dan Lawton predvodio je (američku) delegaciju no bilo je jasno da je (Alden) glavni i da ih je htio natjerati da prođe Landi", kazao je sugovornik Semafora.
Alden je s pozicije savjetnika Marca Rubija navodno osobno odabrao Landija uz očekivanja da će on biti naklonjeniji Dodiku. Europske su države iz PIC-a ostale nepokolebljive u otporu tom imenovanju pa novi visoki predstavnik za BiH do danas nije odabran.
Tko je zapravo ova osoba iz sjene u Rubijevu okruženju ostalo je nejasno jer je na stranici State Departmenta dostupna samo kratka biografija iz koje je razvidno na kojim je pozicijama Alden tamo radio, da ima magisterij iz političkih znanosti stečen na sveučilištu Johns Hopkins te da "govori talijanski, srpski, hrvatski i bosanski jezik". Gdje je i kada rođen nema podataka a izvori Semafora tvrde kako se Alden ranije prezivao Mulabdić pa je promijenio prezime.
Glasnogovornik State Departmenta odbio je komentirati taj navod kazavši samo kako je Alden "prije svega Amerikanac koji radi na unaprjeđenju američke vanjske politike diljem svijeta".
Upravo Aldenova uloga u slabljenju OHR-a u konačnici bi ga mogla stajati veleposlaničkog postavljenja, posebice nakon poraza Republikanaca na izborima za Kongres. Senatori možda neće podržati njegovu nominaciju zbog šire zabrinutosti oko utjecaja Republike Srpske na Trumpovu administraciju, zaključuje Semafor.
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