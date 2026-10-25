"Budite vjerni Ustavu, a ne političkoj volji": Bivši policijski dužnosnici uputili apel uoči izbora u Srbiji

AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, bivši pripadnici policije i sigurnosnih službi pozvali su kolege da postupaju u skladu s Ustavom i zakonom te da ne dopuste političkim pritiscima da utječu na njihov rad.

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Apel dolazi nakon brojnih kritika na račun policije zbog prekomjerne uporabe sile, neprofesionalnog postupanja i izostanka reakcija na napade na građane i novinare tijekom protekle dvije godine, izvještava N1 Srbija.

"Pozivam sve kolege, pripadnike policije i sigurnosnih službi, da u trenutku duboke političke krize ostanu vjerni Ustavu, zakonu i svojoj profesionalnoj dužnosti", poručio je umirovljeni zapovjednik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević.

Bivši inspektor Uprave kriminalističke policije Milan Dumanović objasnio je da je apel posebno upućen policijskim službenicima koji nisu na rukovodećim položajima, kako bi ih se ohrabrilo da postupaju zakonito, neovisno o eventualnim pritiscima nadređenih.

"Nikakva naredba ne smije biti iznad zakona"

Apel je podržala i policijska bojnica Katarina Petrović, koja je pozvala na smirivanje napetosti i nenasilje tijekom izbornog dana.

"Nikakva naredba, s koje god strane dolazila, ne smije pogaziti vašu prisegu. Ne dopustite da se prijeđe granica onoga što dopuštaju Ustav i zakon. Imamo moć i obvezu zaštititi svakog građanina i spriječiti nerede", poručila je Petrović.

Dumanović je optužio policiju da je na izborima nakon 2014. postupala u interesu vladajuće Srpske napredne stranke te upozorio da će ponašanje policijskih službenika i tužitelja biti ključno za očuvanje povjerenja u izborni proces.

"Na ovim izborima postupanje policije i tužitelja bit će odlučujuće za to hoćemo li nakon izbora imati regularne rezultate i normalnu atmosferu ili prosvjede i još dublju krizu", rekao je Dumanović.

Unatoč kritikama, izrazio je uvjerenje da će većina pripadnika sigurnosnih službi tijekom izbora ostati izvan političkih podjela.