urednost doma i higijena
Sve više ljudi izbacuje kante za smeće iz kuhinje: Gdje onda odlažu otpad?
Navika koja se nekima činila sasvim uobičajenom potaknula je neočekivanu raspravu o urednosti doma, higijeni i svakodnevnim kućanskim poslovima.
Možete li zamisliti kuhinju bez kante za smeće? Većini ljudi to je gotovo nezamislivo jer je riječ o jednom od najkorisnijih predmeta u kućanstvu. No očito ne misle svi tako, piše Metropolitan.
U Velikoj Britaniji pozornost je privukla navika zbog koje su se mnogi počeli pitati pripada li kanta za smeće uopće kuhinji.
Raspravu je pokrenula britanska televizijska zvijezda Lauren Goodger, poznata iz reality emisije The Only Way Is Essex. Tijekom razgovora s ostalim sudionicama iznenadila je izjavom da u svojem domu uopće nema kantu za smeće.
"U Essexu nitko nema kantu za smeće", izjavila je i time izazvala poprilično čuđenje.
Neke sudionice emisije složile su se s njom. Objasnile su da im se ne sviđa pomisao na skupljanje otpada u kuhinji pa ga radije odmah odlažu u vrećice koje potom iznose iz kuće.
Gdje onda odlažu otpad?
Umjesto klasične kuhinjske kante koriste obične vrećice u koje postupno odlažu smeće. Kada se nakupi nešto otpada, vrećicu jednostavno odnesu u vanjski spremnik.
Zagovornici takvog načina odlaganja otpada smatraju da je kuhinja zbog toga čišća, a ponajprije izbjegavaju neugodne mirise koji mogu nastati zbog ostataka hrane.
No takva navika ima i nedostatke. Ako za svaku manju količinu otpada upotrijebimo novu plastičnu vrećicu, možemo stvoriti znatne količine dodatnog otpada.
Osim toga, postavlja se pitanje gdje ljudi odlažu smeće tijekom pripreme obroka i je li takav način doista higijenskiji.
Je li to doista novi trend?
O neobičnoj navici izvijestio je i britanski portal Ideal Home, koji je provjerio žive li stanovnici Essexa doista bez kuhinjskih kanti za smeće.
Pokazalo se da tvrdnja Lauren Goodger ne vrijedi za sve. Mnogi stanovnici kod kuće imaju sasvim obične kante za smeće, a neki čak i više različitih spremnika za odvajanje otpada.
Ipak, stručnjaci za uređenje interijera primjećuju zanimljivu promjenu. Ljudi sve češće žele kuhinje u kojima su svakodnevni kućanski predmeti skriveni od pogleda.
Među njima su i kante za smeće.
Kante nestaju iz vidokruga, ali ne nužno i iz kuhinja
U modernim kuhinjama sve su popularnije ugradbene kante smještene u kuhinjskim ormarićima. Najčešće ih nalazimo ispod sudopera ili u posebnim ladicama na izvlačenje.
Takvo rješenje omogućuje da otpad bude skriven, a kuhinja izgleda urednije. Istodobno je kanta i dalje nadohvat ruke, što je posebno važno tijekom kuhanja.
Kuhinja je, naime, prostor u kojem svakodnevno nastaju velike količine različitog otpada, od kora povrća i ostataka hrane do ambalaže i papirnatih ručnika.
Ako kanta nije u blizini, lako se može dogoditi da otpad privremeno odlažemo na kuhinjsku radnu površinu, što nije najhigijenskije rješenje.
A što je s kantom za smeće u kupaonici?
Slična rasprava razvila se i oko kanti za smeće u kupaonicama. Neki smatraju da su nepotrebne, dok drugi ne mogu zamisliti kupaonicu bez njih.
Mala kanta s poklopcem može biti vrlo korisna za odlaganje blazinica od vate, štapića za uši, prazne ambalaže kozmetičkih proizvoda i drugih higijenskih potrepština.
Posebno je praktična u kućanstvima s više članova obitelji ili ondje gdje često dolaze gosti. Tako mogu diskretno odložiti otpad, a da ga ne moraju nositi u drugu prostoriju.
U spavaćoj sobi manja kanta može dobro doći za papirnate maramice i sitnu ambalažu, dok u dnevnom boravku obično nije toliko potrebna.
Je li vrijeme da se oprostimo od kante za smeće?
Iako se ideja kuhinje bez kante za smeće možda čini privlačnom, stručnjaci za uređenje doma upozoravaju da njezino potpuno uklanjanje nije nužno najpraktičnije rješenje.
Mnogo je važnije odabrati odgovarajuće mjesto i način odlaganja otpada. Ugradbene kante, modeli s poklopcem i sustavi za odvajanje otpada omogućuju da kuhinja ostane uredna, a da se pritom ne moramo odreći praktičnosti.
Jednako je važno redovito prazniti kante, osobito one u kojima prikupljamo biootpad, te ih povremeno čistiti.
Na kraju, dakle, nije toliko važno imamo li kantu za smeće na vidljivom mjestu, skrivenu u ormariću ili upotrebljavamo neki drugi sustav. Najvažnije je da odlaganje otpada bude higijensko, praktično i što prihvatljivije za okoliš.
I premda se neki zaklinju u kuhinju bez kante za smeće, čini se da se većina ljudi još ne namjerava odreći tog svakodnevnog kućanskog pomagala.
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