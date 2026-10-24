Napetosti i tijekom izborne šutnje uoči izbora u Srbiji: Vučićevi pristaše napadali nezavisne medije

Prema priopćenju beogradskog Višeg javnog tužiteljstva, sumnja se da je on na društvenoj mreži Tik Tok objavio snimku u kojoj je iznio "lažne tvrdnje" i naveo, među ostalim, da će "na parlamentarnim izborima doći do izborne krađe, zbog čega će veliki broj nezadovoljnih građana izići na ulice, ali će izostati reakcija vojske i policije koje će se povući pred masom".