FOTO / Nepregledne kolone građana u Beogradu: Tisuće ljudi na završnom skupu Studentske liste

"Beskrajni krug Slavije i u njemu svi mi... Vrijeme je da izađemo iz kružnog toka povijesti. Ostala su još tri dana i ta će tri dana proći. Proći će i strahovi, ucjene, nepravde, proći će i tirani, kao što uvijek prolaze, ali nikada neće nestati ljudi ove zemlje. Stajat će kao spomenik jedni drugima, kao spomenik našoj zajedničkoj borbi", naglasila je.