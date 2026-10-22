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FOTO / Nepregledne kolone građana u Beogradu: Tisuće ljudi na završnom skupu Studentske liste
U Beogradu se danas na Trgu Slavija održava završni predizborni skup Studentske liste pod nazivom "Pobjeda zove", koji je počeo u 18 sati. Na skup pristižu građani i studenti iz svih dijelova Srbije, a dio sudionika stigao je još sinoć, nakon višednevnog pješačenja sa sjevera, juga i zapada zemlje.
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Počeli su govori na skupu Studentske liste, čime je skup i službeno započeo.
Studentica Fakulteta dramskih umjetnosti (FDU) Natalija Stepanović, prva govornica na završnom predizbornom skupu Studentske liste na Slaviji, podsjetila je da se građani i studenti na tom trgu okupljaju već peti put.
Prvi put to je, prema njezinim riječima, bilo u prosincu 2024., mjesec i pol nakon urušavanja nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, kada su se nadali da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni za mjesec ili dva.
Od tada su prošla 22 mjeseca, a tijekom prosvjednih šetnji diljem Srbije uvjerili su se da mnogi građani žele promjene.
Podsjetila je i da su na skupu održanom na Vidovdan 2025. godine zatražili izbore, "jer ako oni ne znaju ispuniti naše zahtjeve, mi znamo – samo vlastitom vlašću".
"Tada je napravljen prvi korak prema našoj zajedničkoj pobjedi", poručila je.
"Beskrajni krug Slavije i u njemu svi mi... Vrijeme je da izađemo iz kružnog toka povijesti. Ostala su još tri dana i ta će tri dana proći. Proći će i strahovi, ucjene, nepravde, proći će i tirani, kao što uvijek prolaze, ali nikada neće nestati ljudi ove zemlje. Stajat će kao spomenik jedni drugima, kao spomenik našoj zajedničkoj borbi", naglasila je.
Uz zvukove "Marša na Drinu" govornici, odnosno kandidati, podigli su ruke držeći Ustav Srbije. S pozornice su sišli zajedno, noseći Ustav.
Kolone građana prema Slaviji
Kolone građana prema Slaviji krenule su iz šest smjerova – s Novog Beograda, iz Zemuna i s Čukarice, dok su nešto kasnije krenule i kolone sa Studentskog trga, od zgrade Tehničkih fakulteta u Bulevaru kralja Aleksandra te s Autokomande.
Marko Djurica/REUTERS
Uros Arsic/REUTERS
Uros Arsic/REUTERS
Uros Arsic/REUTERS
Tijekom dana organizirano je i više automobilskih kolona iz različitih dijelova Srbije.
Skupu pod nazivom "Pobjeda te zove" na Slaviji prethodili su višednevni studentski marševi iz cijele zemlje, s istoka, zapada i sjevera Srbije, a sinoć im je ispred Rektorata u Beogradu priređen veliki doček.
Osim skupa Studentske liste, održava se i skup Srpske napredne stranke (SNS) na Novom Beogradu, u dvorani "Ranko Žeravica".
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