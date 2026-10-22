završni predizborni skup
Vučić uvjeren u pobjedu na izborima, prozvao studente, a komentirao i poruke sa Skyja
Nositelj liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izrazio je večeras na završnom predizbornom skupu u Hali sportova u Beogradu uvjerenje u pobjedu na parlamentarnim izborima u nedjelju te pozvao pristaše da pruže ruku drugoj strani, ali i da ne zaborave da su njihovi politički protivnici, kako je ponovio, "pokušali srušiti državu".
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Događanja sa skupa u Beogradu pratite uživo na N1.
Vučić je u slučaju pobjede obećao poboljšanje životnog standarda građana, rast plaća i mirovina, prosječne mirovine od gotovo 800 eura, godišnje povećanje minimalne plaće te malu, ali učinkovitu vladu, ulaganja u zdravstvene ustanove, kanalizaciju i energetiku.
Rekao je da će se cijena obustave nastave plaćati u budućnosti te obećao da više neće biti "politike u školama". Poručio je i da će poticati privatna i državna sveučilišta koja će se međusobno natjecati jer želi profesore koji će podučavati djecu, a ne "lajati na vozila hitne pomoći".
Vučić je ponovio tvrdnju da mu je "zabranjeno" gostovanje na televiziji N1 jer su se uplašili "24 minute istine".
Velik dio završnog predizbornog govora posvetio je "Studentskoj listi", navodeći da listu "Ujedinjena Srbija" podržava "običan narod", a "Studentsku listu" osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić i predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
Na to su okupljeni počeli uzvikivati "ustaše", a Vučić im je poručio: "Ne, ne, ne, mi nismo kao oni, neću uvrede."
Vučić: Nikada nisam imao Sky telefon
Prvi na listi "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je večeras pristaše da uvjerljivo pobijede na izborima u nedjelju, navodeći da je ulog velik i težak te da je proveden opak i masovan napad na Srbiju jer su je protivnici pokušali razoriti prema nalogu izvana.
"Ogroman novac ušao je u našu zemlju i zato je ovo najteža bitka. Zato što su nas napali milijardama eura, a mi smo se branili čistoćom, našim programom, ljubavlju prema domovini. Na nasilje nismo odgovarali nasiljem", rekao je Vučić na završnom predizbornom skupu te liste na Novom Beogradu.
Naveo je da su mu mediji koji su širili mržnju i laži protiv njega zabranili gostovanja, a sada tvrde da su ga navodno kriminalci tako nazivali.
"Ne znam kako su me ti kriminalci o kojima govorite nazivali jer sa mnom nisu razgovarali, ali ja sam njih stavio iza rešetaka. I tek ćemo te kriminalce stavljati iza rešetaka, kao i mnoge druge. Samo vam nikada nisu rekli da, za razliku od njih i njihovih čelnika, nikada nisam imao nikakav Sky telefon i slično. Samo su se bavili lažima i mržnjom", rekao je Vučić.
Optužio je "Studentsku listu" i njezina kandidata Dejana Šoškića, bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, da će dovesti do rasta tečaja eura na 200 dinara.
Optužio je "Studentsku listu" i da želi udaljiti Srbiju od Kine te da se ne želi izjasniti o sankcijama Rusiji, dok je njegova vlast četiri godine ustrajala u tome da ne uvodi sankcije Moskvi.
Okupljeni na skupu pjevali su pjesmu "Ruzmarin", koja je postala zaštitni znak kampanje Srpske napredne stranke, skandirali ime i prezime Aleksandra Vučića, mahali crvenim srcima i transparentima s natpisima "Svi za jednog, jedan za sve", "Do pobjede" i "Srbija pobjeđuje", a pušteni su i bijeli baloni.
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