Vučić uvjeren u pobjedu na izborima, prozvao studente, a komentirao i poruke sa Skyja

"Ne znam kako su me ti kriminalci o kojima govorite nazivali jer sa mnom nisu razgovarali, ali ja sam njih stavio iza rešetaka. I tek ćemo te kriminalce stavljati iza rešetaka, kao i mnoge druge. Samo vam nikada nisu rekli da, za razliku od njih i njihovih čelnika, nikada nisam imao nikakav Sky telefon i slično. Samo su se bavili lažima i mržnjom", rekao je Vučić.