“Nastavit ćemo dijalog s Hrvatskom u pogledu pronalaženja rješenja, osobito kada je riječ o graničnim pitanjima. Ako ne pronađemo rješenje koje bi bilo prihvatljivo i za Crnu Goru i za Hrvatsku, tada se možemo obratiti međunarodnom sudu ili međunarodnoj arbitraži”, dodala je ministrica.