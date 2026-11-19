PREPREKE NA EU PUTU
Granični spor s Hrvatskom: Oglasila se i Crna Gora, spominju arbitražu i sud
Crna Gora prihvaća načela Badinterove komisije i poštuje hrvatski teritorijalni integritet, izjavila je u četvrtak u Bruxellesu crnogorska ministrica za europske poslove Maida Gorčević.
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“Što se tiče crnogorske strane, mi prihvaćamo Badinterova načela i poštujemo hrvatski teritorijalni integritet”, izjavila je Gorčević nakon pristupne konferencije na kojoj je Crna Gora zatvorila dva pregovaračka poglavlja.
Rekla je da dvije strane vode o tome intenzivan dijalog i da bi Crna Gora željela pokriti i kopnenu i morsku granicu, što se čini proturječnim jer su prema zaključcima Badinterove komisije kopnene granice utvrđene.
“Vidjet ćemo kako će pregovori teći. Iz naše perspektive željeli bismo pokriti i morsku i kopnenu granicu. Na kraju krajeva, ako ne pronađemo rješenje, imat ćemo arbitražu ili bilo koju vrstu međunarodnog suda”, rekla je Gorčević.
Nastavljaju dijalog s Hrvatskom
“Nastavit ćemo dijalog s Hrvatskom u pogledu pronalaženja rješenja, osobito kada je riječ o graničnim pitanjima. Ako ne pronađemo rješenje koje bi bilo prihvatljivo i za Crnu Goru i za Hrvatsku, tada se možemo obratiti međunarodnom sudu ili međunarodnoj arbitraži”, dodala je ministrica.
Hrvatska je istaknula osam zahtjeva koje bi Crna Gora trebala ispuniti ako želi dovršiti pregovore i ući u EU, između ostaloga i pitanje razgraničenja na moru.
U dokumentu koji je Zagreb uputio državama članicama kaže se da Hrvatska posebno očekuje da Crna Gora “potvrdi kako poštuje nekadašnju međurepubličku kopnenu granicu između Socijalističke Republike Hrvatske i Socijalističke Republike Crne Gore, u skladu s načelom ‘uti possidetis juris’, kako ga je utvrdila Arbitražna komisija Konferencije o Jugoslaviji” (tzv. Badinterova komisija). Prema tom načelu, granice između bivših konstitutivnih republika postale su međunarodne granice trenutkom stjecanja neovisnosti te se mogu mijenjati isključivo sporazumom dotičnih država.
Imaju još osam otvorenih poglavlja
Unutar bivše Jugoslavije nisu postojale međurepubličke granice na moru.
Crna Gora je u četvrtak zatvorila dva poglavlja, 16 - Porezi i 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Do sada je Crna Gora ukupno zatvorila 25 poglavlja i preostalo je zatvoriti još njih osam.
Ambicija Podgorice i Komisije jest da se pregovori završe do kraja godina, a za to je potrebna suglasnost svih država članica.
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