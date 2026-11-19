"VRIJEDNOSNO PITANJE"
Hrvatska blokirala europski put Crne Gore: Evo što traži od Podgorice
Hrvatska ne želi da pitanje razgraničenja na moru usporava i odgađa crnogorski napredak na europskom putu i o tome je spremna razgovarati kasnije, ali Podgorica treba potvrditi kopnenu granicu u skladu s međunarodnim pravom, izjavila je u četvrtak državna tajnica u ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko Zgombić.
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“Ne želimo da pitanje razgraničenja na moru usporava i odgađa crnogorski napredak na europskom putu. Spremni smo o tome razgovarati kasnije, ali ono što je važno, želimo vidjeti da Crna Gora potvrdi onu, bivšu republičku granicu”, izjavila je Andreja Metelko Zgombić nakon sastanka ministara za europske poslove država članica EU-a.
Crnogorski glavni pregovarač Bojan Božović uputio je u srijedu pismo Metelko Zgombić u kojem je rekao da Podgorica ne može prihvatiti jednostrano utvrđivanje granice, ali je spremna u najskorijem roku pripremiti nacrt sporazuma o razgraničenju na kopnu i moru.
Prevlaka je hrvatska
Cijeli poluotok Prevlaka, uključujući rt Oštro, administrativno je pripadao Hrvatskoj prije raspada Jugoslavije. Prema zaključcima arbitražne komisije mirovne konferencije za bivšu Jugoslaviju koju je vodio francuski pravnik Robert Badinter, bivše administrativne granice između jugoslavenskih republika postale su međunarodno priznate državne granice, primjenom međunarodnopravnog načela uti possidetis juris.
Metelko Zgombić je istaknula da su hrvatski i crnogorski eksperti te katastar obiju država potvrdili da je to ta republička granica.
“Može se reći da potvrđivanje bivše republičke granice nije pitanje razgraničenja. To je vrijednosno pitanje, to je pitanje prihvaća li Crna Gora načela međunarodnog prava, zaključke Badinterove komisije. Želim vjerovati da Crna Gora neće i ne može imati problem da to potvrdi”, rekla je Metelko Zgombić.
Metelko Zgombić: Suprotno je međunarodnom pravu
Crna Gora je u četvrtak zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, poglavlje 16 Porezi i 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Irsko predsjedništvo nastojalo je zatvoriti još poglavlje 15 Energetiku, ali je izostala hrvatska suglasnost.
“Imamo određene poteškoće s nekim dokumentima koje je Crna Gora navela za to poglavlje koji su suprotni privremenom razgraničenju u skladu s protokolom iz 2002. godine. Po dokumentima koje je Podgorica poslala, na vanjskoj granici hrvatskog teritorijalnog mora Crna Gora crta crnogorski epikontinentalni pojas. To je nešto što je u suprotnosti s međunarodnim pravom i režimom koji je uspostavljen 2002. godine”, objasnila je razloge Metelko Zgombić.
Privremenim protokolom iz 2002. potvrđena je hrvatska nadležnost nad kopnenim dijelom poluotoka uz privremeni režim na moru, koji i dalje čeka trajno rješenje između Hrvatske i Crne Gore.
Njemački državni tajnik za Europu Gunther Krichbaum izjavio je prije ministarskog sastanka da “još uvijek postoje neke sporne točke, jer se susjedski sporovi opetovano uvlače u pitanja proširenja, kojima tamo jednostavno nije mjesto, jer za takve svrhe imamo arbitražne postupke”.
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