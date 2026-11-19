“Imamo određene poteškoće s nekim dokumentima koje je Crna Gora navela za to poglavlje koji su suprotni privremenom razgraničenju u skladu s protokolom iz 2002. godine. Po dokumentima koje je Podgorica poslala, na vanjskoj granici hrvatskog teritorijalnog mora Crna Gora crta crnogorski epikontinentalni pojas. To je nešto što je u suprotnosti s međunarodnim pravom i režimom koji je uspostavljen 2002. godine”, objasnila je razloge Metelko Zgombić.