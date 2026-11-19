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Mediji: Hrvatska blokirala Crnoj Gori zatvaranje još jednog pregovaračkog poglavlja
Hrvatska je Crnoj Gori blokirala zatvaranje još jednog, ukupno trećeg poglavlja u pristupnim pregovorima s Europskom unijom, objavio je crnogorski portal Vijesti.me pozivajući se na svoje izvore.
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Prema navodima tog portala, Zagreb je na sjednici Odbora stalnih predstavnika država članica EU-a (COREPER) onemogućio zatvaranje Poglavlja 15 (Energetika) te ponovno "spustio rampu" na zatvaranje Poglavlja 14 (Prometna politika).
Hrvatska, dodaju, od prosinca 2024. godine zbog otvorenih bilateralnih sporova blokira zatvaranje Poglavlja 31 (Vanjska, sigurnosna i obrambena politika).
Dok iz Zagreba poručuju kako popuštanja neće biti sve dok Crna Gora ne ispuni hrvatske zahtjeve, službena Podgorica odgovara da se otvorena bilateralna pitanja ne bi smjela koristiti za uvjetovanje završnice procesa pristupanja Europskoj uniji.
Istraživanje nafte i plina razlog blokade?
Jedan izvor portala Vijesti.me tvrdi da je Hrvatska zaustavila zatvaranje Poglavlja 15 zbog pitanja istraživanja nafte i plina u dijelu podmorja gdje dvije države još uvijek nemaju utvrđenu morsku granicu.
Drugi izvor istog medija kao razlog navodi spor oko energetskog kabela, no sugovornik iz crnogorske Vlade neslužbeno je demantirao da je energetski kabel predmet spora. Službene potvrde ovih navoda zasad nema.
Višegodišnji spor oko Prevlake i podmorja
Podsjetimo, Hrvatska i Crna Gora već godinama vode spor oko granice isključivog gospodarskog pojasa te istraživanja ugljikovodika u pograničnim blokovima zbog neriješenog pitanja razgraničenja na moru.
Zagreb je još 2014. godine upozoravao da je Crna Gora za istraživanje nafte i plina odredila područja koja pripadaju Hrvatskoj, dok je Podgorica godinu dana kasnije uputila prosvjednu notu Odjelu Ujedinjenih naroda za oceanske poslove i pravo mora (DOALOS) zbog hrvatskog natječaja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Prevlake.
Granično pitanje na poluotoku Prevlaci, smještenom na samom ulazu u Bokokotorski zaljev, otvoreno je još od raspada bivše Jugoslavije. Nakon ratnih sukoba devedesetih godina, nadzor nad tim područjem od 1996. do 2002. godine provodili su promatrači UN-a, nakon čega je potpisan Protokol o privremenom graničnom režimu.
Prema tom protokolu, koji je na snazi i danas, Hrvatskoj pripada kopneni dio poluotoka i morski pojas ulaza u Boku kotorsku širine 550 metara, dok je dio akvatorija uz lijevu obalu poluotoka proglašen "ničijim morem".
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