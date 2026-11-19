Granično pitanje na poluotoku Prevlaci, smještenom na samom ulazu u Bokokotorski zaljev, otvoreno je još od raspada bivše Jugoslavije. Nakon ratnih sukoba devedesetih godina, nadzor nad tim područjem od 1996. do 2002. godine provodili su promatrači UN-a, nakon čega je potpisan Protokol o privremenom graničnom režimu.