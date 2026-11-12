I rafinerija Naftne industrije Srbije pogođena havarijom na cjevovodu Janafa

N1

Naftna industrija Srbije (NIS) priopćila je u četvrtak da poduzima mjere za očuvanje opskrbe tržišta naftnim derivatima, te da je u stalnom kontaktu s nadležnim državnim tijelima i predstavnicima Jadranskog naftovoda (Janaf) nakon privremenog prekida transporta sirove nafte rafineriji u Pančevu zbog havarije na cjevovodu Janafa.

Podijeli

Oglas

Naftovod Janafa oštećen je u prošli petak tijekom izvođenja radova na revitalizaciji, a dan kasnije predstavnici Janafa iznijeli su procjenu prema kojoj je iz magistralnog naftovoda na dionici Sisak - Slavonski Brod, na području naselja Prvča, u okoliš isteklo 500 kubičnih metara nafte.

Pančevačka rafinerija koja je dio NIS-a opskrbljuje oko 95 srpskog tržišta derivatima i pretežito ovisi o transportu sirove nafte cjevovodom Janafa.

Prema dostupnim podacima NIS i Janaf imaju potpisan trogodišnji ugovor za transport 10 milijuna tona sirove nafte, uz moguća odstupanja plus-minus 10 posto, za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026. godine.

U današnjem priopćenju NIS navodi kako "pažljivo prati situaciju nastalu privremenim prekidom transporta sirove nafte Jadranskim naftovodom" i da "raspolaže dovoljnim zalihama naftnih derivata".

Rad pančevačke rafinerije "kontinuirano se prilagođava sukladno informacijama koje dobiva od svojih partnera i poduzimaju aktivnosti kako bi se stabilnost opskrbe očuvala i u narednom periodu.

Priopćenje NIS-a uslijedilo je nakon što je ranije u četvrtak N1 Beograd objavio vijest da je rafinerija u Pančevu smanjila obujam proizvodnje i da se priprema za moguću potpunu obustavu zbog prekida transporta sirove nafte naftovodom Janafa.

Prema saznanjima N1, "obustava proizvodnje naftnih derivata u rafineriji je neminovna, a za sada je pitanje samo datuma kada će se to desiti".

Ovakva odluka je donijeta nakon što su nadležni u rafineriji dobili informacije da sirova nafta neće poteći naftovodom Janafa, navodno, prije početka prosinca, kada bi trebala biti završena sanacija havarije na cjevovodu.

Jadranski naftovod i NIS objavili su 31. listopada da su dobili novo produljenje američke licence za poslovanje do 11. prosinca. Kompanija NIS, u većinskom ruskom vlasništvu, potpala je pod američke sankcije uvedene ruskom energetskom sektoru zbog napada na Ukrajinu.