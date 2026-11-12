Upozorila je da je bolnica, koja ima stotine pacijenata, ostala bez ravnateljice, a trećina osoblja je, prema njezinim saznanjima, na bolovanju. “Tko sada pruža skrb tim pacijentima?”, upitala je, dodavši da se pita i hoće li se itko javiti na natječaj za novu ravnateljicu ili ravnatelja, s obzirom na to da se na prvi od prethodnih natječaja nitko nije javio zbog, kako je rekla, koruptivne afere.