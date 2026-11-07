KOD NOVE GRADIŠKE
Iscurilo pola milijuna litara nafte: Građani imali glavobolje i mučnine, neki dobili kisik i infuziju
Iz oštećenog naftovoda kod Nove Gradiške u okoliš je isteklo oko 500.000 litara nafte, od čega je dosad prikupljeno približno 200.000 litara, a dok sanacija onečišćenja i dalje traje, dio građana zbog zdravstvenih tegoba zatražio je liječničku pomoć.
Sanacija onečišćenja pokrenuta je nakon što je u petak došlo do oštećenja JANAF-ova naftovoda na dionici Sisak – Slavonski Brod, na području naselja Prvča. Do incidenta je došlo tijekom radova na revitalizaciji naftovoda koje je izvodio vanjski izvođač, a oštećenje je nastalo nakon kontakta radnog stroja s dijelom opreme na cjevovodu.
Prema riječima Ivana Cvitanovića, direktora Sektora za sigurnost i zaštitu Janafa, incident se dogodio na 88. kilometru naftovoda, u blizini Prvče. Nakon što je utvrđeno oštećenje, odmah je obustavljen transport nafte zatvaranjem blokadnih stanica Okučani i Lužani.
Na teren su potom upućeni radnici i mehanizacija potrebni za iskop, proširenje radnog prostora te čišćenje i prikupljanje istekle nafte.
Desetak osoba zatražilo liječničku pomoć
Zbog neugodnih mirisa nafte koji su se proširili okolnim područjem, dio stanovnika i zaposlenika lokalnih objekata zabrinuo se za svoje zdravlje. Prema informacijama koje je objavio Dnevnik Nove TV, desetak osoba javilo se u bolnicu.
Ante Cvitković, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, rekao je da su se liječnicima obratili zaposlenici jednog ugostiteljskog objekta koji su imali glavobolju, vrtoglavicu i mučninu.
"Voditelji jednog ugostiteljskog objekta o pojavi simptoma njezinih zaposlenika, glavobolja, vrtoglavica i mučnina. Neki su dobili infuziju, neki kisik i pušteni su kućama", kazao je Cvitković.
S druge strane, direktor tehničkog sektora Janafa Petar Bresnik izjavio je da tijekom samog incidenta i radova na sanaciji nije bilo ozlijeđenih osoba. Dodao je da nisu zaprimili informacije o drugim posljedicama u gradu te da radnici koji sudjeluju u sanaciji cijelo vrijeme borave na terenu bez štetnih posljedica po njihovo zdravlje.
Ekipe su na mjestu događaja od petka oko 15 sati, a od tada neprekidno rade na uklanjanju posljedica istjecanja nafte.
Onečišćeni tlo i potok, građani zabrinuti zbog mirisa
Prema procjenama Hrvatskih voda, onečišćeno je oko 6000 četvornih metara poljoprivredne površine, 600 četvornih metara pokosa te lokalni potok. Pritom je utvrđeno da su poljoprivredne površine nezasijane, dok je potok presušio. Na vodotocima će se graditi nasipi kako bi se spriječilo daljnje širenje onečišćenja.
Stanovnici okolnih područja zabrinuti su zbog intenzivnog mirisa nafte, a poljoprivrednik Vjekoslav Barta, čije se zemljište nalazi oko kilometar od mjesta onečišćenja, rekao je da ih je strah mogućih posljedica.
"Mi smo kilometar od onečišćenja... Sadili bismo pšenicu, prošle godinu soju. Zagađenje nismo vidjeli, samo smo osjetili strašan smrad... Strah nas je čim je nafta, čim je onečišćenje", rekao je Barta.
Iz Janafa su poručili da su svjesni zabrinutosti stanovnika zbog neugodnih mirisa, ali da ne postoje tehničke mjere kojima bi se moglo spriječiti njihovo širenje s onečišćenog područja.
"Svjesni smo zabrinutosti lokalnog stanovništva zbog mirisa nafte. Ne postoje tehničke mjere primjenjive za sprečavanje širenja neugodnih mirisa sa zahvaćenog područja", naveli su iz tvrtke.
Voda zasad nije onečišćena, potrebne dodatne analize
Prema dosad dostupnim informacijama, opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena. Gradonačelnica Nove Gradiške Sabina Vlaović ranije je istaknula da se jedno vodocrpilište nalazi na udaljenosti od približno 15 kilometara od mjesta istjecanja nafte, a drugo oko 20 kilometara.
Ipak, stanovnici koji vodu koriste iz vlastitih bunara trebali bi je dati na analizu.
"Što se tiče vode u bunarima stanovnika, to će se morati davati na analizu", poručila je Vlaović.
Na potrebu dodatnih ispitivanja upozorili su i aktivisti, ističući da treba utvrditi je li onečišćenje dospjelo do podzemnih voda. Prema informacijama iz Dnevnika Nove TV, vrijednosti kvalitete zraka tijekom dana nisu pokazivale odstupanja.
U nadzor su uključene i Hrvatske vode, a stanje vode i zraka kontinuirano se prati.
Naftovod zatvoren, oštećenje sanirano
Janaf je izvijestio da je naftovod trenutačno zatvoren te da je oštećenje na središnjem dijelu cjevovoda tijekom subote uspješno začepljeno.
Prikupljanje preostale nafte nastavit će se sljedećih nekoliko dana, a prikupljena nafta bit će vraćena u Janafov sustav. Nakon završetka tog postupka slijedi sanacija onečišćenog područja, koja će obuhvatiti uklanjanje i zamjenu onečišćenog tla te vraćanje terena u prvobitno stanje.
Na mjesto događaja izašao je i inspektor Državnog inspektorata, koji prati tijek sanacije. Nakon završetka prikupljanja nafte obavit će se uzorkovanje tla putem neovisnog laboratorija.
Iz Janafa očekuju da bi cijeli postupak sanacije mogao biti završen za desetak dana.
Hrvatske vode: Nema onečišćenja površinskih ni podzemnih voda
Iz Hrvatskih voda izvijestili su da, prema dosadašnjim nalazima, istjecanje nafte nije uzrokovalo onečišćenje površinskih ni podzemnih voda. Potvrdili su da je onečišćenjem zahvaćeno oko 6000 četvornih metara poljoprivredne površine te približno 600 četvornih metara pokosa i dna korita Mašićkog potoka, koji je zbog sušnog razdoblja trenutačno bez vode.
Navode da su njihovi djelatnici odmah po dojavi izašli na teren, obavili izvid i dokumentirali stanje, a nastavak nadzora provodit će u suradnji s nadležnim službama. U tijeku su i preventivne mjere zaštite vodotoka, među kojima je izgradnja zemljanih zagata. Postupanje i nadzor nad sanacijom provodi Državni inspektorat putem inspekcije zaštite okoliša.
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