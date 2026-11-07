Iscurilo pola milijuna litara nafte: Građani imali glavobolje i mučnine, neki dobili kisik i infuziju

S druge strane, direktor tehničkog sektora Janafa Petar Bresnik izjavio je da tijekom samog incidenta i radova na sanaciji nije bilo ozlijeđenih osoba. Dodao je da nisu zaprimili informacije o drugim posljedicama u gradu te da radnici koji sudjeluju u sanaciji cijelo vrijeme borave na terenu bez štetnih posljedica po njihovo zdravlje.