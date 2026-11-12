"U subotu postupno razvedravanje, najkasnije na jugu, gdje će još u prvom dijelu dana biti kiše. Na Jadranu će i u subotu puhati jaka, ponegdje i olujna bura, koja će prema kraju dana slabjeti. Uz slabljenje vjetara u nedjelju na kopnu ujutro magla, a na Jadranu i u krajevima uz Jadran novo naoblačenje s kišom uz jugo, što je uvod u promjenljiv i nestabilan početak novog radnog tjedna, opet uz južinu", rekla je.