KAOS S VREMENOM
Stiže naglo zahlađenje, cijela Hrvatska pod upozorenjima: Očekuju se olujna bura i snijeg
Nakon nekoliko dana neuobičajeno visokih temperatura, Hrvatsku u petak očekuje naglo zahlađenje, obilna kiša i snažan vjetar, a u pojedinim dijelovima zemlje kiša bi mogla prijeći u susnježicu i snijeg.
Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), petak će u Hrvatskoj obilježiti promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme s kišom u većem dijelu zemlje. Tijekom dana sa sjevera će pritjecati znatno hladniji zrak, zbog čega će temperature osjetno pasti.
Ivana Grljak iz DHMZ-a za 24sataje objasnila da će na vremenske prilike utjecati ciklona s pripadajućim frontalnim poremećajima.
"Najprije će uz izraženu južinu biti iznadprosječno toplo te većinom oblačno, kišovito, osobito na Jadranu i vjetrovito. Najobilnija oborina očekuje se u Istri, na Kvarneru i u dijelu Gorskoga kotara, gdje u ponekim mjestima tijekom četvrtka i petka može pasti ukupno više od 150 mm kiše. U petak i u Dalmaciji može biti jakih pljuskova praćenih grmljavinom, uz lokalno veće količine kiše u kraćem vremenu", rekla je Grljak.
Zbog najavljenih vremenskih prilika izdana su upozorenja na obilnu kišu i olujan vjetar. Uz obalu i na otocima mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava.
Otežana plovidba i moguće plavljenje riva
Na Jadranu će tijekom prvog dijela petka puhati jako, a mjestimice i olujno jugo te južni i jugozapadni vjetar. Zbog snažnog vjetra i visokih valova očekuju se poteškoće u pomorskom prometu, a ponegdje bi moglo doći i do plavljenja riva.
Od sredine dana na sjevernom Jadranu vjetar će promijeniti smjer i okrenuti na buru, koja će podno Velebita biti jaka do olujna. Do kraja dana proširit će se i na veći dio Dalmacije.
Narančasto upozorenje zbog bure za Ličko-senjsku županiju vrijedi od 14 sati, a za Primorsko-goransku i Zadarsku županiju od 15 sati.
"Na Kvarneru i Kvarneriću te u Velebitskom kanalu udari bure mogu dosegnuti 150 km/h", upozorila je Grljak.
U Gorskom kotaru i Lici moguć snježni pokrivač
Zahlađenje će se posebno osjetiti u gorskim predjelima. S promjenom smjera vjetra na sjeverni stiže hladniji zrak, pa bi kiša već u petak poslijepodne i navečer u višim predjelima mogla prelaziti u susnježicu i snijeg.
Tijekom noći s petka na subotu snježni pokrivač mogao bi se stvoriti na pojedinim područjima Gorskog kotara i Like.
U većini tih krajeva očekuje se tanji snježni sloj, no na najvišim područjima, iznad 800 do 900 metara nadmorske visine, moglo bi se zadržati oko deset centimetara snijega.
"Zbog mokrih i skliskih kolnika, padanja snijega, a prolazno i jakog vjetra svakako je potreban oprez u prometu kroz te krajeve. Susnježica i snijeg mogući su i u najvišim gorama središnje te istočne Hrvatske", poručila je Grljak.
Snijeg moguć i na Medvednici
U Zagrebu i okolici prevladavat će oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Prijepodne će još biti razmjerno toplo, no sredinom dana stiže osjetno zahlađenje.
Vjetar će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, a poslijepodnevne temperature spustit će se na jednoznamenkaste vrijednosti. Susnježica i snijeg mogući su u višim predjelima, među kojima je i Medvednica.
Na istoku zemlje temperature do 21 stupanj
Istočne dijelove Hrvatske također očekuje pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom. Ondje će se toplije vrijeme zadržati dulje nego u zapadnim krajevima, a temperature će tijekom dana biti između 16 i 21 stupanj.
Pred kraj dana vjetar će promijeniti smjer, nakon čega će postupno uslijediti zahlađenje. U nizinskim predjelima istoka zemlje ne očekuje se snijeg. Govoreći o vremenskim prilikama za vikend, Grljak je najavila niže temperature u cijeloj zemlji.
"U subotu postupno razvedravanje, najkasnije na jugu, gdje će još u prvom dijelu dana biti kiše. Na Jadranu će i u subotu puhati jaka, ponegdje i olujna bura, koja će prema kraju dana slabjeti. Uz slabljenje vjetara u nedjelju na kopnu ujutro magla, a na Jadranu i u krajevima uz Jadran novo naoblačenje s kišom uz jugo, što je uvod u promjenljiv i nestabilan početak novog radnog tjedna, opet uz južinu", rekla je.
Vozače očekuju otežani uvjeti na cestama
Najavljena promjena vremena mogla bi otežati promet, osobito u gorskim područjima, gdje snijeg i poledica povećavaju rizik od prometnih nesreća.
Zimski uvjeti na cestama nastupaju kada je kolnik prekriven snijegom ili poledicom. U takvim je okolnostima zabranjena vožnja vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu.
Na cestama koje su propisane kao zimske dionice zimska je oprema obvezna od 15. studenoga do 15. travnja, bez obzira na vremenske prilike. Također, dnevna ili kratka svjetla moraju biti uključena od 1. studenoga do 31. ožujka.
Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti i povećaju razmak između vozila.
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