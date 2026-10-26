NAKON IZBORNOG PORAZA
Brnabić o sukobu s građanima kojima se unosila u lice: "Rekla sam neka mi ponove što su dobacivali"
Ana Brnabić, koja obnaša dužnost predsjednice Srbije, komentirala je incident u Beogradu tijekom izborne noći, kada se sukobila s građanima koji su joj, prema njezinim riječima, dobacivali uvrede, a govorila je i o daljnjim planovima Srpske napredne stranke nakon izbornog poraza.
Ana Brnabić, potpredsjednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS), govorila je o incidentu koji se dogodio tijekom izborne noći u Beogradu, kada se verbalno sukobila s građanima koji su joj dobacivali uvrede, a najavila je i kako će se njezina stranka ponašati nakon izbornog poraza.
Gostujući na televiziji Informer, Brnabić je ispričala da je iz stranačkog sjedišta krenula automobilom te da je tijekom vožnje čula kako joj okupljeni dobacuju da su kukavice i upućuju joj druge uvrede, prenosi portal Srbija danas.
"Ja sam krenula iz centrale stranke i vozili smo se, mislim, normalno. Onda sam čula kako dobacuju: 'Kukavice', i ostale uvrede. Bilo ih je desetak, dobacivali su mi da smo kukavice", rekla je Brnabić.
Objasnila je da je potom odlučila prići okupljenima i izravno ih pitati zašto je vrijeđaju.
"Dobro večer, izvolite, ako imate što za reći, recite mi. Samo sam rekla: 'Recite mi u lice sve što imate za reći.' Zašto vrijeđate ljude?", ispričala je Brnabić o incidentu.
"Nitko se nije uplašio"
Brnabić je poručila da se SNS nakon poraza na izborima neće povući iz političke borbe te da će u parlamentu nastaviti djelovati s još većom energijom.
"Srpska napredna stranka bit će najodgovorniji kontrolni mehanizam. Borit ćemo se za Srbiju s još više energije i snage, ako je to ikako moguće u odnosu na razdoblje dok smo bili na vlasti. I nikada nećemo zaboraviti svoj narod, gdje god živio", rekla je.
Studentskoj listi, koja je pobijedila na izborima, poželjela je sve najbolje, ali je istaknula da od nje očekuje da predstavi svoj plan i program.
"Molim ljude i zahvaljujem im na velikom broju glasova koje je dobila lista 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija'. Nemojte se bojati. Nikada nećemo odustati od svojeg naroda i građana i uvijek ćemo se boriti za to da svatko ima pravo misliti drukčije i imati svoje stavove. Borit ćemo se za slobodnu Srbiju snažnije nego ikada prije", poručila je.
Dodala je da su Aleksandar Vučić i njegova obitelj i dalje u Srbiji te da se nitko iz stranke nije povukao zbog izbornih rezultata.
Kritizirala studentsku listu i govorila o Rusiji i Kosovu
Brnabić je izrazila sumnju u političke stavove predstavnika studentske liste, posebice kada je riječ o mogućem uvođenju sankcija Rusiji i pitanju Kosova.
"Smatrate li da oni imaju stav o tome treba li uvesti sankcije Rusiji? Hoće li taj stav biti onakav kakav im drugi kažu da treba biti? A što se tiče Kosova i Metohije, imat će stav kakav im drugi budu rekli", kazala je.
Ocijenila je i da bi iz studentske liste u budućnosti mogle nastati nove stranke i politički pokreti.
"Mislim da će se u budućnosti od te studentske liste vjerojatno stvoriti neke nove stranke i pokreti. Ne znam zašto se o tome nije govorilo prije izbora", rekla je.
"Nemamo se čega sramiti"
Govoreći o radu dosadašnje vlasti, Brnabić je istaknula projekte za koje smatra da su obilježili njihovo razdoblje na vlasti.
"Što smo sve izgradili? Za sebe mogu reći da sam uvela elektroničku upravu i digitalizaciju. Izgradili smo znanstveno-tehnološke parkove i pokazali da vjerujemo u mlade. Postavili smo temelje umjetne inteligencije", rekla je.
Ustvrdila je i da je Vučić promijenio način razmišljanja građana, među ostalim zahvaljujući rastu životnog standarda.
"Mislim da mu je na kraju uspjeh došao glave. Mislim da mu je do glave došlo to što su ljudi napokon došli do prosječne plaće od 1000 eura. Promijenio je svijest ljudi mnogo više nego svi ti razni filozofi", rekla je.
Najavila snažnu oporbu i komentirala buduću vlast
Brnabić je poručila da jedva čeka povratak u parlamentarne klupe, gdje će SNS, kako je najavila, nastaviti političku borbu.
"Tek će oni sada vidjeti što je Srpska napredna stranka jer će shvatiti da nikada nismo bili interesna skupina. Moram reći da jedva čekam da sjednemo u zastupničke klupe. To će biti povijesno snažna zastupnička skupina. Ovo je sada borba za Srbiju", rekla je.
Kao jedan od prvih poteza buduće vlasti predvidjela je uvođenje sankcija Rusiji i konfiskaciju Naftne industrije Srbije (NIS).
"Slažemo se da će prvi zadatak biti sankcije Rusiji i konfiskacija NIS-a. A što je sljedeće? Ne znam, vidjet ćemo. Oni će biti vlada koja će izravno primati naredbe. Neće se morati previše pitati što će raditi. Nisu ovi uzalud ulagali", ustvrdila je.
Izrazila je žaljenje zbog mogućeg zaustavljanja infrastrukturnih projekata i slabljenja dinara, ali i uvjerenje da će građani s vremenom drukčije gledati na političke poruke koje su im upućivane.
Otkrila je i da već dobiva poslovne ponude.
"Već imam ponude da se vratim u poslovni sektor, ali ne", rekla je Brnabić.
O Vučićevoj reakciji na izborne rezultate
Brnabić je opisala i kako je, prema njezinim riječima, izgledao trenutak kada su u sjedištu SNS-a postali svjesni da gube vlast.
Ispričala je da je Vučić suradnike pozvao u svoj ured nakon što je vidio prve procjene rezultata.
"Vučić nas je pozvao u ured, u sjedištu stranke, i rekao: 'Potpuno mi je jasno na temelju uzorka da gubimo vlast, nema potrebe da čekamo.' Čestitat ćemo pobjedniku", rekla je.
Dodala je da se Vučić nakon objave rezultata nije skrivao niti povukao iz političkog života.
O medijima i odgovornosti vlasti
Govoreći o medijima u Srbiji, Brnabić je ustvrdila da tijekom 14 godina Vučićeve vlasti nijedan urednik nije bio tužen te da nijedna televizija nije zabranjena ili kažnjena.
"Vučić je praktički stvorio uvjete da se otvori N1, kao podružnica CNN-a u Srbiji", rekla je.
Osvrnula se i na izjave profesora Pravnog fakulteta u Beogradu Danila Vukovića, kritizirajući njegovu procjenu da bi SNS teško mirno predala vlast.
"Nemam ništa čega bismo se trebali sramiti", zaključila je Brnabić, poručujući da njezina stranka nastavlja političku borbu.
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