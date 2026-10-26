Brnabić o sukobu s građanima kojima se unosila u lice: "Rekla sam neka mi ponove što su dobacivali"

"Molim ljude i zahvaljujem im na velikom broju glasova koje je dobila lista 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija'. Nemojte se bojati. Nikada nećemo odustati od svojeg naroda i građana i uvijek ćemo se boriti za to da svatko ima pravo misliti drukčije i imati svoje stavove. Borit ćemo se za slobodnu Srbiju snažnije nego ikada prije", poručila je.