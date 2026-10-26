Doroteja Antić
Srpska aktivistica: "Susjedi se konačno mogu nadati boljim odnosima sa Srbijom"
Aktivistica novosadske studentske skupine STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), Doroteja Antić, koja se već 19 mjeseci nalazi u političkom egzilu u Hrvatskoj, komentirala je izborni poraz Aleksandra Vučića i pobjedu studentske liste u Srbiji.
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Govoreći o postupku protiv članova skupine STAV, istaknula je da odluka o njihovu pomilovanju, unatoč ranijim najavama, još nije pravomoćna.
"I ovaj se put pokazalo da se bivšem predsjedniku Vučiću nikada ne može vjerovati na riječ. To nije provedeno. Ta odluka i dalje nije konačna. Sud koji protiv nas vodi postupak još nije donio rješenje o tome", rekla je.
"Nitko nije očekivao ovako uvjerljivu pobjedu studenata"
Na pitanje je li očekivala ovakav izborni rezultat, priznala je da je do posljednjeg trenutka sve bilo neizvjesno.
"Sve je bilo neizvjesno, sve do sinoć. Ni sama nisam mogla vjerovati, dok nisam čula rezultate, da će se ovo dogoditi. Da će nakon 14 godina tiranije sve ovako završiti, i to ne tijesnom razlikom, nego uvjerljivom pobjedom studenata. Tome se nitko nije nadao, pa tako ni Vučić", rekla je i dodala;
"Ovo je ogroman korak, presedan. Nevjerojatno je što se dogodilo u Srbiji. Užasno sam ponosna na sve koji su tome pridonijeli", poručila je.
"SNS je učinio sve kako bi otežao glasanje. Bilo je nasilja i pokušaja izborne krađe, ali na kraju ni to nije bilo dovoljno. Unatoč cijeloj njihovoj razrađenoj mašineriji i kriminalnim sustavima, ovaj put nisu uspjeli pokrasti izbore", ustvrdila je.
"Susjedi se konačno mogu nadati boljim odnosima sa Srbijom"
Govoreći o očekivanjima od nove vlasti, istaknula je da bi promjena političkog vodstva mogla pozitivno utjecati i na odnose Srbije sa zemljama u regiji.
"Ono što je sigurno jest da se naši susjedi u regiji konačno mogu nadati boljim odnosima sa Srbijom i da će ovo biti početak jedne nove suradnje", rekla je.
Ipak, upozorila je da pred studentima i budućom vlašću stoji iznimno zahtjevan posao.
"Studenti će sada imati golem posao pred sobom. Mislim da će biti potrebne godine da se dođe barem do pozitivne nule. Sigurna sam da će na tom putu biti prepreka, ali sam prilično uvjerena i da će mnogi dosadašnji podržavatelji Srpske napredne stranke pokušati promijeniti stranu ili se na neki način izvući", ocijenila je.
Zaključno je poručila kako očekuje da će promjena vlasti označiti i kraj dosadašnjeg sustava političkih privilegija.
"Mislim da stranačka iskaznica više neće otvarati sva vrata, kao što je to bio slučaj dosad", zaključila je.
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