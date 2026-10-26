Srpska aktivistica: "Susjedi se konačno mogu nadati boljim odnosima sa Srbijom"

"Sve je bilo neizvjesno, sve do sinoć. Ni sama nisam mogla vjerovati, dok nisam čula rezultate, da će se ovo dogoditi. Da će nakon 14 godina tiranije sve ovako završiti, i to ne tijesnom razlikom, nego uvjerljivom pobjedom studenata. Tome se nitko nije nadao, pa tako ni Vučić", rekla je i dodala;