Jesu li izbori u Srbiji slični onima u Mađarskoj? "Studentska lista nema ono što ima Tisza, a presudno je"

"Osim toga, još ne znamo kakav je smjer Studentske liste - ni mi izvan Srbije, a mislim da ni u Srbiji još ne znaju što ta pobjeda znači osim da je donijela promjenu. Jasno je tko će imati većinu u parlamentu, ali još nije jasno tko će biti glavni akteri i nositelji buduće vlasti, tko će biti premijer, a tko ministri i kakvi će biti prvi potezi nove vlasti. Jedino što možemo znati jest da je priča spram Hrvatske o "nacistima i ustašama" sada zaustavljena", smatra Avdagić.