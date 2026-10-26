UVJET ZA STVARNE PROMJENE
Jesu li izbori u Srbiji slični onima u Mađarskoj? "Studentska lista nema ono što ima Tisza, a presudno je"
Izvanredne parlamentarne izbore u Srbiji na kojima je pobijedila Studentska lista - Studenti pobjeđuju, skinuvši s vlasti nakon 14 godina Srpsku naprednu stranku (SNS) Aleksandra Vučića, mnogi su usporedili s parlamentarnim izborima u Mađarskoj održanima u travnju ove godine na kojima je okončana vladavina Viktora Orbána.
Tu je usporedbu prisnažio sam mađarski premijer Péter Magyar koji je sa strankom Tisza premoćno pobijedio na izborima u Mađarskoj. On je u nedjelju navečer obznanio na platformi X kako je telefonski razgovarao s čelnicima Studentske liste čestitavši im na pobjedi.
"Uvjerio sam ih u potporu Mađarske. Bilo mi je drago čuti koliko im je snage dala naša pobjeda u travnju tijekom ove teške borbe", napisao je Magyar.
Prethodno je, nakon objave prvih izbornih rezultata u Srbiji, Magyar na X-u napisao: "Studentska lista osvojila je apsolutnu većinu na izborima. Počelo je slavlje na ulicama diljem Srbije. Zvuči li vam to poznato?"
"Bez dvotrećinske većine ne mogu mijenjati Ustav"
Neminovne su i usporedbe dugogodišnjih vladavina Orbána i Vučića, a neki su analitičari ustvrdili kako pobjednike srbijanskih izbora čeka sličan posao kao i Magyara i Tiszu nakon izborne pobjede u Mađarskoj.
Primjerice, povjesničar Hrvoje Klasić govoreći na N1 o izborima u Srbiji i Studentskoj listi, među ostalim je kazao: "Radi se o vrlo heterogenom pokretu. Srpsko se društvo trenutačno ne bavi time. Nova politička elita mora napraviti čisti početak, najsličniji onome što su Mađari napravili nakon pada Orbána."
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić smatra kako je poslijeizborna situacija u Srbiji ipak teže usporediva s onom u Mađarskoj. Ističe kako za razliku od Tisze, Studentska lista nema profiliranog jakog lidera, važnog u vremenima nakon prijelomnih izbora, ali ni dvotrećinsku većinu.
"Bez dvotrećinske većine u parlamentu oni nemaju mogućnost mijenjanja Ustava i donošenja nekih organskih zakona", ističe.
"Priča o ustašama sada je zaustavljena"
Magyarova stranka na izborima u travnju osvojila je dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu - 141 od 199 zastupničkih mjesta, dok je Orbánov Fidesz dobio tek 52 mjesta. U novom sazivu Skupštine Srbije razlika će biti znatno manja i po svemu sudeći zasad nedovoljna za nultu točku korjenitih promjena - izmjene Ustava i zakona. Studentska lista imat će 140 zastupnika u Skupštini, a Vučićev SNS 103 zastupnika
"Osim toga, još ne znamo kakav je smjer Studentske liste - ni mi izvan Srbije, a mislim da ni u Srbiji još ne znaju što ta pobjeda znači osim da je donijela promjenu. Jasno je tko će imati većinu u parlamentu, ali još nije jasno tko će biti glavni akteri i nositelji buduće vlasti, tko će biti premijer, a tko ministri i kakvi će biti prvi potezi nove vlasti. Jedino što možemo znati jest da je priča spram Hrvatske o "nacistima i ustašama" sada zaustavljena", smatra Avdagić.
"Vučić postupio kako je jedino mogao"
Puno više će se znati, dodaje, kada bude poznato koje će osobe voditi Srbiju te slijedi li tek prijelazno razdoblje.
"Hoće li to biti vlada koja će u prijelaznom razdoblju stvoriti uvjete za nove izbore ili će odraditi čitav mandat - to su pitanja na koja se još ne naziru odgovori. I predsjednički izbori su vrlo blizu, a ne znamo još ni aktere tih izbora. Sve je to skup otvorenih pitanja na koja trenutno nitko nema odgovore."
Mnoge je iznenadilo i Vučićevo brzo priznavanje izbornog poraza. Uostalom, na isti način reagirao je i Orbán u travnju ove godine.
"Vučić je postupio onako kako je jedino mogao da sačuva sebe i svoje najbliže suradnike time što je vrlo rano u izbornoj noći priznao rezultate izbora. Sve drugo vodilo bi Srbiju u kaos, a pitanje je tko bi taj kaos platio i do čega bi u najgoroj opciji to dovelo", kazao je Avdagić.
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