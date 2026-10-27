Nataša Kandić žestoko uzvratila Vučiću: "Počeo je kao državnik, a završio kao kočijaš"

Goran Stanzl/PIXSELL

Aleksandar Vučić u obraćanju nakon izbornog poraza u Srbiji poimence je izdvojio samo jednu osobu – Natašu Kandić, osnivačicu Fonda za humanitarno pravo i dugogodišnju kritičarku srbijanskih vlasti. Ona mu je sada odgovorila u razgovoru za Jutarnji list, objasnivši zašto smatra da je godinama bila meta njegovih napada.

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"Čestitam Nataši Kandić, njezina politika je pobijedila", ironično je poručio Aleksandar Vučić nakon što je priznao poraz svoje liste na izvanrednim parlamentarnim izborima.

Kandić smatra da je Vučić njezino ime koristio kako bi diskreditirao studentski pokret i izazvao podjele među njegovim pristašama.

"Mislim da je on otpočetka pokušavao, vjerojatno po savjetu raznih njegovih medijskih eksperata, koristiti moje ime za odvraćanje", rekla je.

Objašnjava da je povezivanjem studenata s njom Vučić pokušavao sugerirati kako oni dijele njezine stavove o genocidu u Srebrenici, Ratku Mladiću, Haškom sudu i ratovima devedesetih, čime je nastojao odbiti dio birača.

"Krenuo je kao svjetski političar, a završio kao kočijaš"

Komentirajući Vučićevo priznanje poraza, Kandić je rekla da je njegovo obraćanje počelo mirno i državnički, ali se ubrzo pretvorilo u napade na političke protivnike.

"To je rekao jednim mirnim tonom, kao da je najodgovorniji političar na svijetu", kazala je.

"Krenuo je kao svjetski političar, da prizna poraz, samo što nije otišao sve studente pozdraviti i izljubiti", dodala je, ocijenivši da je na kraju nastupa završio "kao kočijaš".

Smatra i da je velika razlika u glasovima spriječila Vučića da ospori izborni rezultat te smanjila mogućnost nasilja nakon objave pobjede Studentske liste.

"Da su njegovi pristaše izazvali kaos u gradu, nasilje, ranjavanje ili ubijanje mladih, to mu nitko ne bi oprostio. On bi bio gotov i stranka bi bila gotova", ocijenila je u razgovoru s novinarom Jutarnjeg lista Tomislavom Šoštarićem.

"Još ne znamo koliko daleko studenti mogu ići"

Kandić je posebno zadovoljna izbornim neuspjehom Socijalističke partije Srbije, dugogodišnjeg partnera Vučićeva SNS-a i stranke koja je bila jedan od glavnih političkih oslonaca Slobodana Miloševića.

Ipak, upozorava da pobjeda Studentske liste ne znači automatski i dubinske promjene u Srbiji.

"Mi još uvijek ne znamo koliki je transformativni potencijal ove Studentske liste, dokle će to ići, koje su granice", rekla je.

Među ključnim izazovima nove vlasti vidi uspostavljanje vladavine prava, borbu protiv korupcije, slobodu medija i suočavanje s ratnom prošlošću.

Upozorila je i na duboko ukorijenjenu kulturu uvreda, prijetnji i govora mržnje.

"Mi smo postali jedno zapušteno, neodgojeno, primitivno društvo", poručila je.

Prema njezinu mišljenju, Srbiji su potrebni "prosvjetitelji", osobito iz akademske zajednice, koji bi pomogli obnoviti političku i javnu kulturu.

Pobjedu studenata zato vidi kao početak, a ne završetak dugotrajnog procesa promjena u srbijanskom društvu.