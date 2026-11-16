Konstituirano novo Predsjedništvo BiH, evo tko ga čini

Denis Bećirović najavio je nastavak politike zalaganja za ljudska prava, slobodu i dostojanstvo svakog čovjeka uz zaštitu suvereniteta i integriteta BiH kao i napredak na putu ka članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Naglasio je kako će učiniti sve da BiH u sljedeće četiri godine dobije poziv za pridruživanje savezu.