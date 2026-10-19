Krcati domovi zdravlja u susjedstvu: Haraju tri virusa, ovo su ključni simptomi

"To je virus koji uglavnom uzrokuje blagu virusnu infekciju. Prate ga povišena temperatura i bol u grlu, nakon čega se kod djeteta pojavljuju bolne afte i ranice u ustima, odnosno na jeziku, desnima i unutarnjoj strani obraza. Mogu se pojaviti i osip te mjehurići koji ne svrbe", objasnila je liječnica.