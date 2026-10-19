RESPIRATORNE I PROBAVNE TEGOBE
Krcati domovi zdravlja u susjedstvu: Haraju tri virusa, ovo su ključni simptomi
U Srbiji su pune čekaonice domova zdravlja, a liječnici upozoravaju na istodobnu cirkulaciju više virusa koji uzrokuju respiratorne i probavne tegobe, osobito kod djece.
Iako se dnevne temperature i dalje penju iznad 20 stupnjeva, u domovima zdravlja diljem Srbije povećan je broj pacijenata. U beogradskom Domu zdravlja Savski venac u samo jednom danu obavljeno je više od 300 pregleda, a među oboljelima je mnogo djece.
Liječnica Malina Rakić za portal Nova.rs rekla je da takva situacija u listopadu nije neuobičajena jer se u tom razdoblju svake godine povećava broj pacijenata. Ipak, ove sezone istodobno se pojavljuje više različitih virusa.
"Trenutačno u zraku ima više virusa koji opstaju zbog visokih temperatura. Međutim, riječ je o tome da se nekoliko njih ispreplelo i pomiješalo pa pacijenti istodobno imaju simptome karakteristične za različite viruse", rekla je Rakić.
Više respiratornih virusa
Prema riječima liječnice, među češćim su oboljenjima infekcije gornjih dišnih putova koje uzrokuju adenovirusi, rinovirusi i parvovirus B19, kao i bolesti sa simptomima sličnima gripi.
Počela je i sezona respiratornog sincicijskog virusa, poznatijeg kao RSV. Riječ je o čestom virusu koji uglavnom uzrokuje blage simptome slične prehladi, ali kod dojenčadi i male djece, osobito mlađe od godinu dana, može dovesti do ozbiljnijih infekcija dišnog sustava, poput bronhiolitisa i upale pluća.
Među najčešćim simptomima RSV-a su curenje iz nosa, kašalj, kihanje i povišena temperatura. Kašalj može napredovati do otežanog disanja i karakterističnog zviždanja pri disanju, a mogu se pojaviti i vrlo visoka temperatura te smanjen apetit.
Budući da se neki od tih simptoma pojavljuju i kod drugih virusnih infekcija, ponekad je teško utvrditi koji je virus uzrokovao bolest.
Adenovirusi mogu izazvati upalu grla i krajnika
Kod djece se često pojavljuju i simptomi upale grla i krajnika, što može upućivati na adenovirusnu infekciju.
"Virusna angina česta je kod djece. Nastaje kada prevladava upala ždrijela i krajnika, slično kao kod gnojne angine. Međutim, razlika postoji u uzročniku i kliničkoj slici", objasnila je liječnica.
Moguće su i akutne respiratorne bolesti koje je ponekad teško razlikovati od gripe. Mogu se širiti zrakom, vodom i izravnim kontaktom, a karakteriziraju ih umor, povišena temperatura, groznica i glavobolja.
Rotavirus uzrokuje proljev i povraćanje
Rotavirus se, prema riječima liječnice, pojavljuje gotovo svakog listopada, pa je tako i ove godine. Riječ je o vrlo zaraznoj crijevnoj infekciji koja uzrokuje akutni gastroenteritis, najčešće kod djece mlađe od pet godina.
"Imamo djecu koja su zaražena rotavirusom. Prate ga vodenasti proljev i česte stolice koje mogu trajati do sedam dana, zatim intenzivno povraćanje i mučnina, povišena tjelesna temperatura, bolovi u trbuhu, malaksalost i gubitak apetita", navela je Rakić.
Aktualan je i rinovirus, koji uzrokuje običnu prehladu. Njegovi su simptomi uglavnom lokalizirani na dišne putove, a uključuju začepljen nos i uši, pojačano suzenje očiju, kihanje, grebanje u grlu i suhi, nadražajni kašalj.
Za razliku od nekih drugih virusnih infekcija, kod rinovirusa najčešće nema povišene temperature ni izražene slabosti. Bolest može trajati do tjedan dana, a uobičajeno završava oporavkom.
Među virusima koji se trenutačno pojavljuju je i BRNU virus, koji se može javiti tijekom cijele godine. Njegovu širenju pogoduje boravak djece u školama i drugim kolektivima.
"To je virus koji uglavnom uzrokuje blagu virusnu infekciju. Prate ga povišena temperatura i bol u grlu, nakon čega se kod djeteta pojavljuju bolne afte i ranice u ustima, odnosno na jeziku, desnima i unutarnjoj strani obraza. Mogu se pojaviti i osip te mjehurići koji ne svrbe", objasnila je liječnica.
I probavne viroze šire se tijekom cijele godine
Osim respiratornih, prisutne su i različite crijevne virusne infekcije. Upalu probavnog sustava najčešće uzrokuju rotavirusi, norovirusi i adenovirusi.
Zaraziti se mogu i odrasli koji su u kontaktu s oboljelom djecom. Simptomi uključuju mučninu, povraćanje, proljev, grčeve u trbuhu, povišenu temperaturu, groznicu i glavobolju.
Kada potražiti liječničku pomoć?
Liječnica Rakić savjetuje roditeljima da se jave liječniku ako dijete dulje od dva dana ima neki od navedenih simptoma.
Posebno upozorava na proljev, povraćanje i povišenu temperaturu, zbog kojih ne bi trebalo odgađati odlazak liječniku jer postoji opasnost od dehidracije.
Kod ostalih simptoma preporučuje tople napitke, limunadu, svježe cijeđeni sok od naranče i tople domaće juhe.
"Što više vitamina C i toplih domaćih juhica. Obvezno je pranje ruku, prozračivanje prostorija i boravak na otvorenom kad god to vremenske prilike dopuštaju", poručila je liječnica.
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