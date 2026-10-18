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PRIJETNJA SAMOUBOJSTVOM

Okončana drama kod Zagreba: Na terenu bili specijalci, hitna pomoć i vatrogasci

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Hina
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18. lis. 2026. 20:52
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22:22
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Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je u nedjelju da je u 21,25 sati osoba koja je predvečer u Velikoj Gorici prijetila da će si nauditi stavljena pod nadzor policije i da nije bilo ozlijeđenih osoba.

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Kriminalističko istraživanje je u tijeku, javili su iz zagrebačke policije koja je oko 18,55 sati zaprimila dojavu zbog koje su intervenirali u Ulici Stjepana Fabijančića Jape.

Radi sigurnosti građana osigurala je to područje u velikogoričkoj četvrti Kurilovec, a na intervenciji su također bili hitna pomoć i vatrogasci. Dio ulice bio je blokiran za promet.

Teme
velika gorica

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