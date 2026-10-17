Hrana koja smanjuje CRP: Popis namirnica i savjeti kako održati zdravlje tijela - i smanjiti upale

Insekticidne i protuupalne osobine prehrane sve su češća tema medicinskih istraživanja jer je C-reaktivni protein ili poznatije, CRP, jedan od ključnih pokazatelja upale u organizmu. C-reaktivni protein je protein koji proizvodi jetra kao odgovor na upalne procese, infekcije ili oštećenja tkiva. Povišena razina CRP-a u krvi povezana je s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, reumatoidnog artritisa i drugih kroničnih stanja.