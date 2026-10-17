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Kada se kiseli kupus i koliko soli ide u bačvu? Evo kako da ostane hrskav, a rasol bistar
Sezona pripreme zimnice u punom je jeku, a uskoro će se u mnogim kućanstvima bačve puniti kupusom za kiseljenje.
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Kako bi glavice tijekom zime ostale čvrste, ukusne i dovoljno kisele, važno je pridržavati se osnovnih pravila, od odabira kupusa do pravilne količine soli i redovitog pretakanja rasola, piše Klix.
Kada je najbolje vrijeme za kiseljenje kupusa?
Kiseljenje kupusa najčešće počinje tijekom jeseni, a početak studenoga tradicionalno je jedno od razdoblja za pripremu zimnice. Ipak, važni su i vremenski uvjeti jer previsoka temperatura može ubrzati fermentaciju i utjecati na okus.
Birajte zdrave i čvrste glavice, bez truleži i većih oštećenja. Korijen zarežite u obliku križića, a kupus gusto složite u bačvu. Praznine popunite manjim komadima kupusa, pazeći da otvor slavine ostane slobodan.
Koliko je soli potrebno?
Za bačvu od 30 litara može se pripremiti oko 15 kilograma kupusa, ovisno o veličini glavica i načinu slaganja.
Za rasol se često koristi oko četiri posto soli u odnosu na količinu vode. To znači da je za 16 litara vode potrebno približno 640 grama soli.
Sol dobro otopite u vodi, a zatim rasol prelijte preko kupusa. Glavice moraju cijelo vrijeme biti potpuno potopljene pa ih pritisnite čistim letvicama ili odgovarajućim utegom.
Zašto je važno pretakanje rasola?
Tijekom prvih tjedana rasol se tradicionalno pretače svakodnevno, a kasnije sve rjeđe, ovisno o temperaturi i tijeku fermentacije.
Pretakanje podrazumijeva ispuštanje tekućine kroz slavinu na bačvi, nakon čega se ona ponovno ulijeva odozgo kako bi se ravnomjerno izmiješala. Ako razina rasola padne, potrebno ga je nadopuniti odgovarajućom slanom otopinom.
Kada fermentacija dovoljno uznapreduje, bačva se može premjestiti na hladnije mjesto, poput podruma, gdje temperatura ostaje stabilna i ne pada ispod ništice.
Kako postići da kupus ostane hrskav, a rasol bistar?
Za dobar kiseli kupus najvažniji su kvalitetne glavice, pravilna količina soli, odgovarajuća temperatura i redovito održavanje rasola.
Kupus ne smije biti izložen zraku jer to povećava rizik od kvarenja. Neugodan miris, sluzava tekstura ili vidljiva plijesan upozoravaju na mogući problem, pa takvu zimnicu ne treba smatrati sigurnom samo zato što je rasol bistar.
Uz nekoliko jednostavnih pravila i malo pažnje, kiseli kupus može ostati ukusan i spreman za zimski stol.
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