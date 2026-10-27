VUČIĆEVE TELEVIZIJE
"Niški Informer" prestao emitirati vlastiti program: Zaposlenicima rečeno da ne dolaze na posao
Televizija Niš TV, koju u javnosti nazivaju i "Niški Informer", od jutros više ne emitira vlastiti program, nego prenosi program televizije Informer.
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Jedan od zaposlenika, koji je želio ostati anoniman, izjavio je za agenciju Beta da im je uredništvo naložilo da do daljnjega ne dolaze na posao.
Niš TV počela je emitirati program u svibnju 2025. godine, a njezin prvi gost bio je tadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predstavnici oporbe i brojni mediji već su tada upozoravali da je tvrtka "Ini media" pokrenula televiziju bez potrebnih dozvola.
Televizija bez dozvole dobivala milijune iz javnih sredstava
Prema javno dostupnim podacima, Niš TV nema dozvolu za pružanje medijskih usluga koju izdaje Regulatorno tijelo za elektroničke medije (REM). Nije upisana ni u REM-ov Registar medijskih usluga ni u Registar medija pri Agenciji za gospodarske registre (APR).
Unatoč tome, posredstvom svojeg osnivača, tvrtke "Ini media", televizija je tijekom proteklih godinu i pol dana od gradskih javnih poduzeća u Nišu dobila desetke milijuna dinara za informiranje.
Dodatna sredstva dodijeljena su joj putem natječaja za financiranje medijskih projekata.
Kako navodi Nova.rs, nijedna nadležna institucija, od ureda niškog gradonačelnika Dragoslava Pavlovića do Posebnog odjela za suzbijanje korupcije pri Višem javnom tužiteljstvu, nije odgovorila na novinarska pitanja o tome kako neregistrirana televizija može emitirati program i financirati se proračunskim novcem.
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