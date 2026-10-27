HOĆE LI IH UGASITI?
Jučer upad u Informer i prekid programa, danas se traži oduzimanje dozvole
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najavilo je da će danas Regulatornom tijelu za elektroničke medije (REM) predati inicijativu za oduzimanje dozvole za emitiranje televiziji Informer, poznatoj po otvorenoj podršci Aleksandru Vučiću i njegovoj vlasti.
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Informer je godinama bio jedan od najistaknutijih medijskih saveznika Vučićeva režima, a njegovo izvještavanje obilježavale su oštre kampanje protiv političkih protivnika vlasti, oporbenih čelnika i kritičara predsjednika.
Inicijativa za oduzimanje dozvole dolazi samo dan nakon što su prosvjednici upali u prostorije te televizije u Beogradu i prekinuli emitiranje programa uživo.
Zahtjev će u 14 sati podnijeti predstavnici organizacija civilnog društva, novinarskih udruga i studija novinarstva sa sveučilišta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
"Inicijativa je odgovor na višegodišnje i sustavno kršenje zakona i programskih obveza koje REM dosad nije sankcionirao", poručio je NUNS u priopćenju.
Prosvjednici upali u Informer, intervenirala policija
U ponedjeljak navečer došlo je do incidenata ispred sjedišta Informera u Beogradu. Skupina prosvjednika ušla je u prostorije televizije i prekinula emitiranje programa, nakon čega su izbili sukobi s policijom koja je pokušala udaljiti okupljene od zgrade.
Na događaje je reagirala Studentska lista, pobjednica nedavnih parlamentarnih izbora u Srbiji, jasno se ogradivši od nasilnih upada u medije i institucije.
"Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo", poručili su studenti.
Naglasili su da ne podržavaju takve postupke niti na njih pozivaju.
REM i ranije pokretao postupke protiv Informera
Zahtjev za oduzimanje dozvole nije prvi postupak povezan s radom Informera.
REM je i prije jučerašnjih događaja razmatrao prijave protiv te televizije. Početkom listopada pokrenuta su dva postupka, no regulator dosad nije donio konačnu odluku o utvrđenim povredama ni eventualnim sankcijama.
Novinarske udruge sada traže da regulator razmotri dugogodišnji rad Informera i poduzme mjere zbog, kako navode, sustavnog kršenja zakona i profesionalnih obveza.
Iako je inicijativa najavljena neposredno nakon upada prosvjednika, NUNS naglašava da se zahtjev temelji na višegodišnjim nepravilnostima u radu televizije, a ne samo na posljednjim događajima.
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