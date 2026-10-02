Vučić odgovorio Plenkoviću: "Imamo šopingmaniju, ali nemamo nacimaniju"

"Nastavit ćemo sve to pratiti, gledati kako se to dalje razvija i u kom smjeru ide daljnje jačanje nacizma u Hrvatskoj, sa velikim zaprepaštenjem, zabrinutošću, a što se nas tiče, to je naša briga, naše suvereno pravo i nastavit ćemo raditi šta nam je volja. Ne zato da bismo nekoga napali, jer mi nikada nikoga nismo napali, ne zato što mi pripadamo nekim ideologijama prošlosti, jer kod Srba nacista nije bilo i Srbi su jedini koji su se nacizmu suprotstavili '41. godine", rekao je Vučić