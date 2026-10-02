"raspalio" po Hrvatskoj
Vučić odgovorio Plenkoviću: "Imamo šopingmaniju, ali nemamo nacimaniju"
Donedavni predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, odgovorio je premijeru Andreju Plenkoviću koji je ranije komentirao naoružavanje Srbije.
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Nositelj liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbija s velikom pozornošću i zabrinutošću prati aktualna događanja u regiji, osobito, kako je rekao, jačanje nacizma u Hrvatskoj, ali i savez između Prištine, Zagreba i Tirane. Istaknuo je da će Srbija nastaviti kupovati i proizvoditi oružje, ali da nikoga neće prva napasti.
Vučić je, komentirajući prilike u regiji uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, naveo da u okruženju vlada velika nervoza te da se pojedinci na sve načine trude pružiti podršku Studentskoj listi.
„Nervozni su. Nervozan je Zvicer, Đukanović, Plenković, nervozan je Kurti. I razumijem ih, računali su da su završili posao, a onda odjednom izgleda da to baš i nije slučaj i da ga nisu sasvim završili. I oni će nastaviti sa svim mogućim pritiscima. Kako čujemo, organizirali su i posebne zrakoplove koji trebaju sletjeti na teritorij druge susjedne države, Sjeverne Makedonije, kako bi što više Albanaca koji nikada nisu glasali na ovim izborima moglo izravno ili neizravno pružiti podršku Studentskoj listi“, rekao je Vučić u obraćanju putem društvenih mreža TikTok i Facebook.
Na pitanje novinara da komentira izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da Hrvatska pozorno prati nevjerojatan proces naoružavanja Srbije, koji naziva „šoping-manijom“, Vučić je istaknuo da Srbija ima „proizvođačku maniju, šoping-maniju, ali nema naci-maniju“.
Dodao je da i Srbija prati, kako tvrdi, jačanje nacizma u Hrvatskoj.
"E, ta naci-manija najprisutnija je u Hrvatskoj, nažalost, i pratimo je s velikom pozornošću, to moram reći. Mi s velikom pozornošću i golemim oprezom i strahom pratimo rast nacizma, nacističke ideologije, nacističkih simbola, najodvratnijih nacističkih simbola iz Drugog svjetskog rata. Nadam se da će naši susjedi to moći prevladati i da će razumjeti da povratak u nacističku prošlost nije nešto čime bi se trebali hvaliti, nešto čime bi se trebali ponositi, i vjerujemo da će to moći prevladati“, kazao je Vučić, a prenosi Telegraf.
Dodao je da je za Srbiju to vrlo bolno i zastrašujuće jer su, kako je rekao, pod zastavom nacizma i ustaštva, kao „najvjernijeg pratitelja, podržavatelja i provoditelja nacističke ideologije“, ubijene stotine tisuća Srba te da ne bi voljeli da se takvo vrijeme vrati.
Naglasio je da Srbija posebno prati formiranje saveza Prištine, Tirane i Zagreba te da će to nastaviti činiti.
"Nastavit ćemo sve to pratiti, gledati kako se to dalje razvija i u kom smjeru ide daljnje jačanje nacizma u Hrvatskoj, sa velikim zaprepaštenjem, zabrinutošću, a što se nas tiče, to je naša briga, naše suvereno pravo i nastavit ćemo raditi šta nam je volja. Ne zato da bismo nekoga napali, jer mi nikada nikoga nismo napali, ne zato što mi pripadamo nekim ideologijama prošlosti, jer kod Srba nacista nije bilo i Srbi su jedini koji su se nacizmu suprotstavili '41. godine", rekao je Vučić
Naglasio je da njemu "nitko ne može da nametati hrvatski jezik, kao što to rade u Crnoj Gori" i da je to razlog zbog kojeg oni podržavaju studentski pokret.
"Podržavaju takozvani studentski pokret - očigledno pokret veterana, ali ne veterana ratnih i vojnih, već po godinama pokret veterana. Tako da, u svakom slučaju, mi smo nastavili i radit ćemo u skladu sa zakonom, čuvat ćemo svoju zemlju, nikoga da napadamo, nećemo, na pamet nam ne pada, ali da postanemo nacisti, da vam pjevamo 'Za dom spremni' i da prihvatimo hrvatski jezik kao svoj jezik, taj film u Srbiji gledati nećete", poručio je Vučić.
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