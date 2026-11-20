"Nakon toga obratili smo se Centru za socijalnu skrb i drugim nadležnim institucijama, tražeći za Renea primjereniji oblik obrazovanja. Rečeno nam je da bi za njega najbolje bilo uključivanje u sustav socijalne skrbi, odnosno smještaj u ustanovu koja bi mu omogućila radnu, kineziološku i logopedsku terapiju. U početku smo željeli da Reneo u takvu ustanovu dolazi na dnevni boravak, no ponovno smo naišli na prepreke. Govorili su nam da nema dovoljno stručnog osoblja, slobodnih mjesta ni educiranih djelatnika koji bi mu mogli davati inzulin. Na kraju su nas uvjeravali da je najbolje rješenje njegov stalni smještaj u ustanovu", priča Marović.