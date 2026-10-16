METEOROLOŠKE KARTE
Objavljena nova prognoza za zimu: Evo gdje će biti najviše snijega
Očekuje se spor početak snježne sezone u prosincu, dok bi najizraženije snježne oborine trebale stići u drugoj polovici zime.
Utjecaj snažnog fenomena Super El Niño jasno je vidljiv – očekuje se više snijega u velikom dijelu južnih i središnjih Sjedinjenih Američkih Država, dok se manje snijega predviđa na sjeveru SAD-a, jugu Kanade i u većem dijelu Europe, piše Severe Weather.
Modeli se podudaraju i kada je riječ o vremenskom rasporedu snježnih oborina. Očekuje se spor početak snježne sezone u prosincu, dok bi najizraženije snježne oborine trebale stići u drugoj polovici zime i vjerojatno se nastaviti do početka proljeća. To je karakterističan obrazac povezan sa snažnim fenomenom Super El Niño.
Listopadsko ažuriranje: Što se promijenilo u prognozi snježnih oborina?
Slika u nastavku prikazuje kako se najnovija prognoza snježnih oborina Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) promijenila od rujna do listopada. Plave nijanse označavaju područja za koja najnovija prognoza predviđa više snijega nego prethodna, dok smeđe nijanse označavaju područja s manjim očekivanim količinama snijega.
Vidljiv je jasan pomak prema većim količinama snijega u južnim i središnjim dijelovima SAD-a. Znatno povećanje očekuje se u dolini rijeke Ohio i središnjem dijelu američkog Srednjeg zapada (oko 6,9 centimetara), na južnim ravnicama i u Teksasu (oko 5,1 centimetar) te na jugozapadu i u južnom dijelu Stjenjaka (oko 3,8 centimetara).
Najnovija prognoza donosi i povećanje očekivanih količina snijega na sjeveroistoku SAD-a, osobito u saveznim državama Maine, New Hampshire i Vermont. Istodobno, listopadska prognoza smanjila je očekivane količine snijega na sjevernim ravnicama, u sjevernom dijelu Srednjeg zapada te u dijelovima Montane i Wyominga.
Veliko područje s iznadprosječnim snježnim oborinama proteže se od Nevade i Utaha prema Arizoni i Novom Meksiku te obuhvaća Kansas i Nebrasku. Šire područje s povećanim količinama snijega uključuje i južne ravnice, jug SAD-a te južni dio Apalačkog gorja.
Nije iznenađujuće da se ni u jednoj regiji najveće povećanje ne očekuje u prosincu. To je tipičan znak utjecaja El Niña, koji donosi spor početak snježne sezone.
Siječanj se ističe na području Velikog bazena i središnjih ravnica, dok se u veljači glavnina snježnih oborina očekuje na jugozapadu, jugu i prema istoku SAD-a.
Ožujak se posebno ističe u Coloradu, južnom Wyomingu i zapadnoj Nebraski, gdje bi se snježna sezona mogla produljiti do početka proljeća.
U Europi listopadska prognoza donosi nepovoljnije izglede za snježne oborine. Karta promjena ECMWF-a pokazuje da se u većem dijelu Europe očekuje manje snijega nego što se predviđalo u rujnu, pri čemu su najveća smanjenja zabilježena u južnim i središnjim dijelovima kontinenta.
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Kada je riječ o Europi, prognoza snježnih oborina jasno upućuje na zimu s manje snijega od uobičajenog u većem dijelu kontinenta.
Prema prosjeku šest sezonskih prognostičkih modela, ispodprosječne količine snijega očekuju se u gotovo cijeloj zapadnoj, središnjoj i južnoj Europi.
Najveći manjak snijega predviđa se duž zapadne obale Skandinavije, na sjeveru Ujedinjenog Kraljevstva i na zapadnom Balkanu.
Samo se na krajnjem sjeveroistoku Europe i u manjim dijelovima sjevernih planinskih područja očekuje više snijega od prosjeka.
U većem dijelu zapadne, središnje i južne Europe ni za jedan mjesec nisu prognozirane iznadprosječne količine snijega.
Veljača se ističe na širokom području koje se proteže od istočnog dijela srednje Europe prema sjeveroistoku, kao i u dijelovima sjeverne Europe.
U ožujku se iznadprosječne količine snijega očekuju i na krajnjem sjeveru kontinenta.
To upućuje na zaključak da su eventualna razdoblja s obilnijim snježnim oborinama u Europi izglednija tijekom druge polovice zime, kada se ujedno očekuje i vrhunac sezonske hladnoće.
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