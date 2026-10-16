Objavljena nova prognoza za zimu: Evo gdje će biti najviše snijega

Modeli se podudaraju i kada je riječ o vremenskom rasporedu snježnih oborina. Očekuje se spor početak snježne sezone u prosincu, dok bi najizraženije snježne oborine trebale stići u drugoj polovici zime i vjerojatno se nastaviti do početka proljeća. To je karakterističan obrazac povezan sa snažnim fenomenom Super El Niño.