Kraus: Ovo je posljedica ustaštva koje vlast prešućuje i tolerira; najveća sramota Republike Hrvatske

"Policija možda nešto i učini, ali sustav oslobađa takve ljude, te huligane i ne samo njih. Sud je puno važnija instanca, a ne što je odlučila neka vladina komisija, važan je Ustav i zakoni koji vrijede u ovoj zemlji. Ne znam kako je moguće da je neko vladino vijeće iznad zakona i Ustava? To treba pitati i pitati zakonodavca i izvršnu vlast. Slušali smo kako je policija samu sebe pohvalila da je pohvatala huligane prije dva dana zbog tučnjave. Jučer nije nitko uhapšen. Zašto? Sve je bilo nagoviješteno u neku ruku i kad gledate izvještaje već se u pripremi govorilo da dolaze huligani Ajaxa. O našim huliganima se ne govori ni kad se okupljaju na autocestama. Što se događa na našim stadionima, što se viče, koji su transparenti na našim stadionima? Što se događa prije i poslije takvih događaja? Izađu van kao da se ništa nije dogodilo i idemo dalje, nema nikakvog problema", istaknuo je predsjednik Židovske općine.