FAŠISTIČKI POKLIČI U SPLITU
Kraus: Ovo je posljedica ustaštva koje vlast prešućuje i tolerira; najveća sramota Republike Hrvatske
Predsjednik Žiudovske općine Ognjen Kraus, u N1 studiju kod naše Nine Kljenak, oštro je osudio toleriranje fašističkih i ustaških ispada, za koje okrivljuje nečinjenje vlasti, koja godinama prešućuje i tolerira ustaštvo.
"Mene ništa ne može iznenaditi, kao što me nije iznenadilo ni to što se dogodilo u Splitu. Zašto? To je normalan tijek onoga što se događa već godinama, posebno posljednjih godinu i nešto. Da započnemo s 'dvosturkim konotacijama' pozdrava 'Za dom spremni', koje je izradio, s grupom stručnjaka, bivši predsjednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić. Akademija je to mišljenje stavila iznad Ustava. Što može biti iznad Ustava, otada se pitam. Tada je sve započelo i od tada se te stvari valjaju. Postoje zakoni, ali tko se pridržava zakona u ovoj zemlji?", naglasio je Ognjen Kraus.
Upozorio je i kako stalno slušamo predstavnke vlasti koji govore da to nije u njihovoj ingerenciji i čekamo što će učiniti zakonodavstvo.
"Zašto jučer nitko nije uhapšen?"
"Policija možda nešto i učini, ali sustav oslobađa takve ljude, te huligane i ne samo njih. Sud je puno važnija instanca, a ne što je odlučila neka vladina komisija, važan je Ustav i zakoni koji vrijede u ovoj zemlji. Ne znam kako je moguće da je neko vladino vijeće iznad zakona i Ustava? To treba pitati i pitati zakonodavca i izvršnu vlast. Slušali smo kako je policija samu sebe pohvalila da je pohvatala huligane prije dva dana zbog tučnjave. Jučer nije nitko uhapšen. Zašto? Sve je bilo nagoviješteno u neku ruku i kad gledate izvještaje već se u pripremi govorilo da dolaze huligani Ajaxa. O našim huliganima se ne govori ni kad se okupljaju na autocestama. Što se događa na našim stadionima, što se viče, koji su transparenti na našim stadionima? Što se događa prije i poslije takvih događaja? Izađu van kao da se ništa nije dogodilo i idemo dalje, nema nikakvog problema", istaknuo je predsjednik Židovske općine.
"Neki događaji vrijeđaju i ovu zemlju, državu, Republiku Hrvatsku, stanovništvo i one koji su se borili za ovu zemlju. Dozvolio se da na najsvetiji dan, kako ga smatramo, Dan pobjede da Skejo i Keleminac drže govore i obilježavaju to na svoj način. U kojim uniformama i obilježjima oni obilježavaju Dan pobjede?", upozorio je Kraus.
"Premijer danas govori o fašizmu i nacizmu, ali ustaštvo ne spominje, a ovo je posljedica ustaštva"
Komentirajući sudske presude zbog ZDS, kazao je kako ih najradije ne bi uopće komenitirao jer se pita tko je uopće nadležan za sudove i odgovaraju li oni samo sebi.
"Ako sami sebe sankcioniraju pirtao bih državnog odvjetnika gdje smo i što radimo, Pitao bih to i ministra pravosuđa. Sudske presude se pozivaju na zaključke Vijeća za suočavanje s prošlošću. Očito je klima u društvu takva da se to dozvoljava. Na stadionu se jučer se granate ispaljuju iz topova. Kako to dolazi do stadiona? Očito postoje crni putevi unosa. To je rezultat svega što se događa i što se tolerira. Isto tako da spomenem, nikad se ne govori o ustaštvu, ustaštvo ne postoji. Premijer i drugi danas govore o fašizmu i nacizmu, ali ustaštvo ne spominju, a ovo je posljedica ustaštva", istaknuo je i dodao kako je barem "hvala bogu predsjednik Republike to spomenuo".
"Ako se bez problema ustaški pozdrav govori i u samom Saboru bez ikakvih posljedica, ako na stadionima viču 'Za dom spremni', bez ikakve reakcije, iako posotje zakonske odredbe koje omogućuju i prekid utakmice. Da se jednom prekine takva utakimica, pitali bi se navijači bi li to radili, ali ovdje je sve dozvoljeno", rekao je Kraus.
"To treba odmah maknuti s ceste"
Podsjetio je kako je Židovska zajednica inicirala da korištenje pozdrava ZDS uđe u kazneni zakon, ali nažalost nisu dobili podršku ni od onih od kojih su trebali, a koji su dolazili na sastanke u Židovsku općinu.
Komentirajući povike "ustaj, Adolfe" i "gazi Židove", zapitao se gdje se takvo što može dogoditi a da se ti ljudi odmah ne pohapse.
"Vozili su se na autu koje ima registraciju, zna se tko mu je vlasnik, isto se navodno dogodilo i kad je Ajax ranije gostovao. To se treba odmah maknuti s ceste, a ne naknadno sa snimki tražiti tko je to radio. Slično smo gledali u u Zagrebu u Bogovoićevoj pred Thompsonov koncert, pa su rekli da će ih pohapsit", naglasio je Kraus.
Sramotno priopćenje Hajduka
Na napomenu Nine Kljenak da su ih sudovi oslobodili jer su uzvikivali taj pozdrav "u veselju i radosti", Kraus je rekao da mu je bolje da takvo što ni ne čuje.
Dodao je kako policija nešto i poduzima, ali da je to Sizifom posao jer ono što i završi na sudu, ne biva kažnjeno.
Priopćenje Hajduka, u kojem je izostala jasna osuda, ocijenio je sramotnim.
"Ne iznenađuje me to, stramotno je jer taj je klub povijesno nešto značio, kao i taj grad. Najjači antifašistički centar u vrijeme NDH je bio Split, koji je bio pod Italijom, a taj je klub dobio i francuski orden kao antifašsitički klub jer nisu htjeli igrati s fašističkim klubovima. Neka se zamisli predsjednik kluba i gradonačelnik i svi ljudi u Splitu što je taj klub bio, što je danas i što su najvijači bili nekad, a što su danas", poručio je Kraus.
"Ovo je jako čudna demokracija"
Komentirajući reakciju premijera Andreja Plenkovića da je razočaran događajima u Splitu nakon što im je donio "MED9 kao politički poklon prije tjedan dana", Kraus je prvo duboko uddahnuo pa kazao da bi "bolje bi bilo da su nešto poduzeli jer se ovo valja već godinama".
"Nadam se da su neki ljudi konačno shvatili što se događa i da su političari shvatili gdje smo. Ovo je najveć sramota koja se dogodila u RH i vidite da je i reakcija svijeta na to dogovarajuća. Moglo se to spriječiti jer je sve govorilo da će se to dogoditi. O domoljublju koje je zasnovano na ustaštvu ne bih ni razgovarao. Osnovni problem u ovoj zemlji je edukacija i to da se nekim ljudima uopće dozvoljava javni nastup. Ovo što živimo je jako čudna demokracija", zaključio je predsjednik Židovske općine Kraus.
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