Radovanović o studentima: Govorio sam studentima da moraju imati što iskrenije odnose sa susjedima

"Postavili su, na početku, neke krajnje jednostavne zahtjeve koji su se sastojali od toga da institucije rade svoj posao, a u svakodnevnom životu ljudi u Srbiji to je značilo da institucije, tj. oni koji omogućuju da sustav funkcionira, uistinu rade svoj posao. Ali iza te fraze nalazi se vapaj da se omoguće elementarni uvjeti za normalan život, u kojima će država ili sustav osigurati svakom čovjeku temeljna ljudska prava – od prava na život, na liječenje, obrazovanje i svako drugo koje civilizirana društva podrazumijevaju", dodao je.