analiza izbora u srbiji
Radovanović o studentima: Govorio sam studentima da moraju imati što iskrenije odnose sa susjedima
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Rade Radovanović, novinar i politički analitičar koji je pomno pratio studentski pokret od nastanka do jučerašnje pobjede na izborima koji su označili kraj 14-godišnje političke vladavine Aleksandra Vučića.
"Ovo je izgledalo kao nemoguća misija, ali studenti nisu mislili da je nemoguća"
"Ovo je zbilja izgledalo kao nemoguća misija. Ali najvažnije je, nakon svega, da stotine tisuća studenata u Srbiji, od kojih je 24. 11. prošle godine sve krenulo – studentski pokret, studentski ustanak, kako su sami govorili kasnije – nije mislilo da je to nemoguća misija", kazao je za početak Rade Radovanović.
"Postavili su, na početku, neke krajnje jednostavne zahtjeve koji su se sastojali od toga da institucije rade svoj posao, a u svakodnevnom životu ljudi u Srbiji to je značilo da institucije, tj. oni koji omogućuju da sustav funkcionira, uistinu rade svoj posao. Ali iza te fraze nalazi se vapaj da se omoguće elementarni uvjeti za normalan život, u kojima će država ili sustav osigurati svakom čovjeku temeljna ljudska prava – od prava na život, na liječenje, obrazovanje i svako drugo koje civilizirana društva podrazumijevaju", dodao je.
"Toga nije bilo. Ne samo da toga nije bilo, u ovih 14 godina vladavine Aleksandra Vučića najmanje je bilo sloboda i ljudskih prava jer on je svoju vladavinu, svoj opstanak na vlasti, zasnivao na neljudskim elementima i porivima – na mržnji i strahu, širenju najnižih ljudskih pobuda poput straha od susjeda, okruženja. Sve se može zloupotrijebiti, a Vučić je te mogućnosti imao i zloupotrebljavao je sve što se moglo zloupotrijebiti."
"Korupcija je bila temelj Vučićeve vladavine"
Radovanović napominje da je srž Vučićeva sustava bila – korupcija.
"U suštini, to je bio korumpirani sustav u kojemu je korupcija bila osnova vladavine; ljudi su bili egzistencijalno ucijenjeni, mogli su dobiti posao samo preko Vučića, njegove stranke, ljudi, kriminalaca. Tako je stvoreno jedno neljudsko društvo s kojim se mi još uvijek nismo pozdravili."
"Dok ovo govorim, građani Beograda uz pomoć radnika komunalnih službi vraćaju Pionirski park – odvratan mi je izraz Ćacilend – u prethodno, normalno stanje. To je jedno masovno čišćenje, jer je od toga napravljen odvratan, neljudski brlog. U neposrednom okruženju nalazi se zgrada u kojoj je stolovao Vučić. On postaje ono što su mu studenti poželjeli i rekli na početku svoje pobune – više neće biti bitan.
To neće biti baš tako, jer će Vučić, ne samo osobno već i onime što je bio i radio, imati zapaženu ulogu u suđenjima koja će se morati održati, bude li bilo pravde kao što se studenti zaklinju", kaže Radovanović.
"Mediji nisu bili bliski režimu, oni su bili dio režima"
Osvrnuo se i na medijsku situaciju u Republici Srbiji, pogotovo na ulogu državnih medija, poput RTS-a, na kojemu je i osobno radio devedesetih godina, u održavanju SNS-a na vlasti.
"Ovaj RTS konkretno i RTS iz devedesetih bitno su različiti. Onaj je bio sredstvo Miloševićeve ratne propagande, a ovaj nije bio ratna, ali nije bio ni ništa bolja propaganda. Vučić je imao dnevne nastupe u formi obraćanja, intervjua i tako me podsjećao na neke njemu psihološki bliske južnoameričke vladare. Neki venezuelanski vladari obožavali su satima govoriti i obraćati se svojem narodu, što se dopalo i dosadašnjem diktatoru ovdje. Mediji su zloupotrebljavani do boli", kaže.
"Tek će se sada u punom opsegu pokazati medijska situacija, koja je bila jedna od bitnih metoda kojima je Vučić vladao. Neki od tih medija i sada su, poslije svega, nastavili djelovati i raditi kako su radili: bljuvati mržnju, iznositi laži. Za njih se govorilo da su mediji bliski režimu, ali oni nisu bliski, već dio režima kojim je vladao Vučić", dodaje Radovanović.
"Studentska lista jedinstvena je u europskoj, možda i svjetskoj povijesti"
Kaže kako je studentska lista koja je pobijedila na izborima jedinstvena u europskoj, možda i svjetskoj povijesti.
"Pitanje svih pitanja je put kojim će ići Srbija. Znam neke ljude koji su na studentskoj listi. Raspitivao sam se: u dosadašnjoj povijesti Europe, možda i šire, nikada nije postojala lista sa 160 doktora znanosti, a da ni preostali predstavnici nisu delegati nekakvih članova stranke. Ta lista je jako specifična", kaže.
"Srbija mora izaći iz mržnje, šovinizma i fašizma"
Dodao je i kako je osobno imao kontakt sa studentima, kojima je podijelio nekoliko savjeta.
"Imao sam vrlo kritičan odnos prema studentima, skretao sam im pozornost na neke elementarne i bitne činjenice kojih oni, studenti od dvadesetak godina, jednostavno nisu mogli biti svjesni. Govorio sam im da moraju biti iskreni prema sebi i svjesni da mnogo toga ne znaju. Govorio sam im da se moraju zalagati za ljudska prava, da moraju imati bliske i što iskrenije odnose sa susjedima. To je uvjet za normalizaciju života u Srbiji, da moraju izaći iz obrasca mržnje, šovinizma i fašizma i da se moraju izboriti za civilizacijske tekovine Europe i ljudska prava, što je interes svih normalnih ljudi na našim prostorima", kaže Radovanović.
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