DETALJI IZBORNE NOĆI
SNS je još vodio, a Vučić je već znao da su izgubili: Vučević otkrio što im je rekao
Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević otkrio je što se događalo iza zatvorenih vrata tijekom izborne noći u Srbiji, kad je postalo jasno da stranka Aleksandra Vučića gubi izbore od Studentske liste.
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Gostujući na televiziji Pink, Vučević je ispričao kako je Vučić, unatoč početnim rezultatima koji su pokazivali prednost SNS-a, među prvima zaključio da je izborni poraz neizbježan.
"Pozvao nas je, bili smo Ana i ja, Mile, Siniša, Milan Knežević bio je s nama. I rekao nam je da smo izgubili izbore. Na temelju tada obrađenih podataka, na 12 posto glasova, mi smo vodili, ali to očito nije bio reprezentativan uzorak", ispričao je Vučević.
Na sastanku su, među ostalima, bili predsjednica srbijanske Skupštine Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali.
"Ponosan sam na način na koji je Vučić pripremio obraćanje"
Prema Vučevićevim riječima, Vučić je analizirao podatke koji su pristizali s biračkih mjesta i zaključio da početna prednost SNS-a ne odražava stvarno raspoloženje birača.
Nakon što je procijenio da rezultati upućuju na pobjedu Studentske liste, odlučio je javno priznati poraz.
"Nije laka noć iza nas, ali ponosan sam na građane Srbije jer su u velikom broju izašli na birališta. Posebno sam ponosan na svoje kolege, suborce, na Aleksandra Vučića i na način na koji smo se ponašali sinoć, ali i prethodnih mjeseci i godina", rekao je Vučević.
Tužan i nezadovoljan
Tijekom gostovanja na Pinku, priznao je da je razočaran izbornim rezultatom, ali je istaknuo da mu je bilo važno svjedočiti pripremi Vučićeva obraćanja javnosti.
"Ne mogu reći da sam uživao jer sam tužan zbog izbornog rezultata i nezadovoljan. Ali ponosan sam što sam, zajedno s još nekoliko ljudi, svjedočio tome kako je Aleksandar Vučić pripremio tu konferenciju", izjavio je.
Unatoč porazu, Vučević je poručio da SNS neće odustati od političkog djelovanja te da će nastaviti borbu iz oporbe.
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