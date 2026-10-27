NAKON IZBORA U SRBIJI
VIDEO / Televizija u Srbiji priznala propuste u izvještavanju: Hrvatski program neće se mijenjati
Radio-televizija Vojvodine (RTV) promijenila je urednika srpskog programa, a dio njezinih zaposlenika javno se ispričao gledateljima zbog dugogodišnjeg jednostranog i nekritičkog izvještavanja, no manjinski hrvatski TV program nije kršio novinarske standarde i u njemu neće biti promjena, saznaju hrvatski mediji u Vojvodini.
Dosadašnji vršitelj dužnosti glavnog urednika Prvog televizijskog programa Nenad Ćaćić podnio je ostavku 26. listopada, na njegovo je mjesto imenovan Blažo Popović, a Predrag Novković imenovan je direktorom programa nakon provedenog javnog natječaja, objavio je RTV.
Dnevnik RTV-a u 17 sati počeo je isprikom voditelja gledateljima uz navođenje da se godinama prešućivalo, zatvaralo oči pred činjenicama, jednostrano informiralo i nekritički izvještavalo, kao i da se nisu postavljala relevantna pitanja.
Promjene su uslijedile nakon razgovora zaposlenika i predstavnika sindikata Nezavisnost s glavnim direktorom RTV-a Goranom Karadžićem.
Sindikat je ranije zahtijevao promjene u uredništvu, kritizirajući način na koji je televizija izvještavala o političkim događajima.
Povod za javno obraćanje bili su i prizori slavlja građana u Novom Sadu nakon izbornih rezultata i pobjede Studentske liste, koje RTV prethodne večeri nije prikazao u svom programu, naveli su mediji koji su izvijestili o događaju.
Urednica programa na hrvatskom jeziku Jelena Hajduković je u izjavi hrvatskim medijima navela je kako pozdravlja promjene u uređivačkoj politici prvog programa RTV-a.
Međutim, dodala je, pokrajinski javni servis ne čini samo prvi program RTV, već su tu i emisija „Prvi ugao“, Radio Novi Sad, te O Radio, koji su se pridržavali standarda novinarske profesije.
„Na koncu tu je i drugi program RTV (RTV2), koji emitira program na jezicima manjina. Dnevnici na hrvatskom, mađarskom i slovačkom jeziku bili su rađeni po pravilima koje propisuje Novinarski kodeks godinama unazad“, navela je urednica.
Stoga, istaknula je, njihova uređivačka politika neće doživjeti velike promjene, „osim što ćemo se mi, kao novinari koji su se držali principa objektivnog novinarstva, sada osjećati sigurnije i zaštićenije u svakodnevnom radu“.
„Također se radujemo što više nećemo, kao pripadnici hrvatskog naroda, biti svakodnevno označavani kao neprijatelji i rušitelji države. Teško je bilo raditi u takvom ozračju, mada, moram također istaknuti da unutar same kuće nismo doživljavali neprijatnosti i pritiske“, zaključila je Jelena Hajduković.
Medijske organizacije ranije su isticale kako RTV ima posebnu ulogu u višenacionalnoj i višejezičnoj Vojvodini jer, uz program na srpskom, proizvodi sadržaje na jezicima nacionalnih manjina, među kojima su hrvatski, mađarski, slovački, rumunjski, rusinski, romski i drugi jezici.
Za hrvatsku zajednicu u Vojvodini takav je javni servis također važan kanal informiranja na materinskom jeziku, predstavljanja kulturnog i društvenog života te praćenja tema koje se odnose na ostvarivanje manjinskih prava.
Promjene na RTV-u događaju se u trenutku pojačanog političkog pritiska na vlast Srpske napredne stranke, nakon izborne pobjede studentske liste na izvanrednim parlamentarnim izborima 25. listopada i slavlja građana u gotovo cijeloj Srbiji.
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