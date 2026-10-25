većina ljudi ne zna što je
Jeste li primijetili ovaj neobičan detalj na pegli? Može znatno olakšati glačanje
Na jednom od najčešće korištenih kućanskih uređaja krije se domišljat detalj koji može znatno olakšati jedan od najdugotrajnijih kućanskih poslova.
Možda ste uvjereni da o glačanju već znate sve. Uostalom, riječ je o poslu s kojim je većina ljudi upoznata još od mladosti. No čak se i na tako svakodnevnom kućanskom uređaju kao što je glačalo može skrivati detalj čiju pravu svrhu nikada nismo upoznali, piše Metropolitan.
Ako imate glačalo pri ruci, pogledajte njegovu donju ploču. Na nekim modelima uz rub ćete primijetiti uski urez, odnosno utor, koji se proteže duž dijela površine za glačanje.
Jeste li se ikada zapitali zašto se ondje nalazi?
Možda ste dosad mislili da je riječ samo o dizajnerskom detalju, no taj mali dodatak ima vrlo praktičnu svrhu. Posebno je koristan pri glačanju košulja, bluza i drugih odjevnih predmeta s gumbima.
Mali utor koji olakšava glačanje oko gumba
Stručnjaci za kućanske uređaje američkog portala Good Housekeeping objasnili su da je utor uz rub ploče glačala namijenjen lakšem glačanju tkanine oko gumba.
Noah Pinsonnault, analitičar kućanskih proizvoda na institutu Good Housekeeping, objašnjava da takav oblik omogućuje približavanje glačala gumbima bez izravnog pritiskanja vrućom površinom.
Svatko tko redovito glača košulje dobro zna koliko zamorno može biti glačanje prednjeg dijela na kojem su prišiveni gumbi. Tkanina se često nabora upravo oko njih, a uobičajenim pomicanjem glačala teško je postići potpuno glatku površinu.
Ako vrućim glačalom izravno pritisnemo gumb, riskiramo i njegovo oštećenje, osobito kada je riječ o gumbima izrađenima od plastike ili drugih materijala osjetljivih na toplinu.
Utor omogućuje da rub ploče glačala klizi bliže gumbu, dok sam gumb ostaje izvan izravnog dodira s vrućom površinom. Tako možemo znatno preciznije izglačati tkaninu oko gumba, bez potrebe za neprestanim podizanjem glačala i zasebnim glačanjem svakog centimetra tkanine.
Zašto je glačanje košulja često tako zahtjevno?
Košulje su među odjevnim predmetima na kojima se nepravilno glačanje najbrže primijeti. Posebno su zahtjevni ovratnik, manžete, rukavi i dio s gumbima. Problem nastaje ponajprije zbog brojnih šavova, pregiba i manjih površina koje nije moguće jednostavno izravnati na dasci za glačanje.
Upravo su zato proizvođači na nekim glačalima oblikovali posebne rubove i vrhove koji omogućuju preciznije glačanje teško dostupnih mjesta. Osim utora za gumbe, korisna je i šiljasta prednja strana glačala, kojom se lakše dopire do uskih dijelova između šavova i uz ovratnik.
Kako pravilno izglačati košulju da izgleda kao iz kemijske čistionice?
Za besprijekorno izglačanu košulju nije važno samo kvalitetno glačalo nego i pravilan redoslijed glačanja. Najprije provjerite etiketu odjevnog predmeta i prilagodite temperaturu materijalu. Pamučne košulje obično podnose više temperature, dok je kod sintetičkih i osjetljivih tkanina potreban veći oprez.
Košulju je najbolje glačati dok je još malo vlažna. Ako je potpuno suha, možete se poslužiti parom ili raspršivačem vode, ako to materijal dopušta. Počnite od ovratnika, koji najprije izglačajte s unutarnje, a zatim s vanjske strane. Nastavite s manžetama i rukavima, pritom pazeći da ne stvorite neželjene nabore.
Zatim izglačajte stražnji i prednji dio košulje. Područje oko gumba ostavite za kraj jer ćete tako lakše uočiti eventualne nabore koji su ostali uz njih. Ako vaše glačalo ima spomenuti utor, možete ga iskoristiti za preciznije glačanje oko gumba. Pritom nemojte glačalom izravno pritiskati gumbe.
Jedna od najčešćih pogrešaka pri glačanju
Mnogi smatraju da će tvrdokorni nabori brže nestati ako glačalo snažnije pritisnu uz tkaninu. Međutim, pretjerani pritisak nije nužno učinkovit, a na osjetljivijim materijalima može čak prouzročiti oštećenja ili neželjeni sjaj. Mnogo su važniji odgovarajuća temperatura, pravilna uporaba pare i ravnomjerni pokreti.
Također izbjegavajte predugo zadržavanje vrućeg glačala na jednom mjestu. Kod osjetljivih tkanina možete upotrijebiti tanku zaštitnu krpu ili odjevni predmet glačati s unutarnje strane. Kada završite, košulju odmah objesite na vješalicu i ostavite da se potpuno ohladi i osuši prije nego što je spremite u ormar.
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