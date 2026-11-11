PIŠE RADAR
Smijenjen zamjenik šefa BIA-e
Smjena Tomislava Radovanovića nastavak je niza kadrovskih promjena u srpskoj Sigurnosno-informativnoj agenciji (BIA), koje su uslijedile nakon otkrića o prisluškivanju redakcije portala Radar i drugih javnih osoba.
Oglas
Tomislav Radovanović, zamjenik direktora srpske Sigurnosno-informativne agencije (BIA), smijenjen je u utorak navečer. Riječ je o posljednjoj u nizu promjena i potresa koji su posljednjih tjedana zahvatili tu obavještajnu službu, nakon što je portal Radar objavio informacije o prisluškivanju svoje redakcije, ali i drugih javnih osoba.
Kako piše Radar, prije Radovanovićeve smjene s dužnosti načelnika Prve uprave razriješen je Miloš Simić. Prema pouzdanim informacijama tog portala, Simiću je istodobno uručen i otkaz ugovora o radu, što je dosad nezabilježen slučaj u povijesti srpske tajne službe, odnosno BIA-e.
Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao Radar, glavni razlog tako drastičnog raspleta bilo je Simićevo odbijanje nezakonite naredbe da krivotvori dokumentaciju povezanu s prisluškivanjem redakcije tog portala.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas