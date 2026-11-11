Smijenjen zamjenik šefa BIA-e

Tomislav Radovanović, zamjenik direktora srpske Sigurnosno-informativne agencije (BIA), smijenjen je u utorak navečer. Riječ je o posljednjoj u nizu promjena i potresa koji su posljednjih tjedana zahvatili tu obavještajnu službu, nakon što je portal Radar objavio informacije o prisluškivanju svoje redakcije, ali i drugih javnih osoba.