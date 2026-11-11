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PIŠE RADAR

Smijenjen zamjenik šefa BIA-e

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N1 Srbija
|
11. stu. 2026. 16:30
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bia srbija
N1 Srbija

Smjena Tomislava Radovanovića nastavak je niza kadrovskih promjena u srpskoj Sigurnosno-informativnoj agenciji (BIA), koje su uslijedile nakon otkrića o prisluškivanju redakcije portala Radar i drugih javnih osoba.

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Tomislav Radovanović, zamjenik direktora srpske Sigurnosno-informativne agencije (BIA), smijenjen je u utorak navečer. Riječ je o posljednjoj u nizu promjena i potresa koji su posljednjih tjedana zahvatili tu obavještajnu službu, nakon što je portal Radar objavio informacije o prisluškivanju svoje redakcije, ali i drugih javnih osoba.

Kako piše Radar, prije Radovanovićeve smjene s dužnosti načelnika Prve uprave razriješen je Miloš Simić. Prema pouzdanim informacijama tog portala, Simiću je istodobno uručen i otkaz ugovora o radu, što je dosad nezabilježen slučaj u povijesti srpske tajne službe, odnosno BIA-e.

Prema neslužbenim informacijama do kojih je došao Radar, glavni razlog tako drastičnog raspleta bilo je Simićevo odbijanje nezakonite naredbe da krivotvori dokumentaciju povezanu s prisluškivanjem redakcije tog portala.

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Teme
bia sigurnosno informativna agencija srbija tomislav radanović

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