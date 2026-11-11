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Sedam uljara na području Kaštelanskog zaljeva moglo bi već danas prestati s preradom maslina jer više nemaju kamo odlagati kominu, ostatak koji nastaje nakon proizvodnje maslinova ulja. Upozorila je na to Zajednica maslinara i uljara RH, koja traži hitnu intervenciju nadležnih institucija.

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Prema njihovu priopćenju, ovogodišnji urod maslina iznimno je obilan, a svi raspoloživi kapaciteti za prihvat komine već su popunjeni. Uljare bi zbog toga mogle zaustaviti preradu u sljedećih nekoliko sati, iako velike količine ubranih maslina još čekaju na preradu, prenosi Index.

"Prijeti ozbiljna gospodarska šteta"

Zajednica maslinara i uljara RH upozorava da bi zaustavljanje rada sedam uljara moglo izazvati veliku gospodarsku štetu i proizvođačima maslinova ulja i maslinarima koji čekaju preradu ovogodišnjeg uroda.

Zbog toga su za danas u 16 sati sazvali izvanrednu konferenciju za medije u Uljari Vukšić u Solinu, na kojoj će upozoriti na ozbiljnost situacije.

Od državnih institucija traže hitnu intervenciju i pronalaženje zakonitog privremenog rješenja koje bi omogućilo da uljare nastave raditi.

Što je komina i zašto je problem?

Komina je ostatak koji nastaje tijekom prerade maslina u ulje. Sastoji se od koštica, pokožice, pulpe i drugih ostataka ploda, a ovisno o načinu prerade može sadržavati i znatne količine vode.

Uljare je moraju odgovarajuće zbrinuti, no kapaciteti za njezin prihvat ograničeni su. Kada se popune, uljare više nemaju kamo s novim količinama koje nastaju tijekom proizvodnje.

Problem zbrinjavanja komine već godinama opterećuje dalmatinske uljare. Dio njih upozorava na visoke troškove prijevoza i zbrinjavanja, ali i na nejasnoće u propisima koji uređuju postupanje s tim ostacima.

Uljari na problem upozoravali i prošle godine

Predstavnici dalmatinskih uljara još su u kolovozu 2025. upozorili da zbog neusklađenih propisa i nedostatka jasnih smjernica pojedine uljare razmišljaju o tome da uopće ne započnu sezonu prerade.

Na sastanku sa zadarskim županom Josipom Bilaverom tada su zatražili trajno rješenje za zbrinjavanje komine i vegetabilne vode, koja također nastaje tijekom prerade maslina.

Sada se problem ponovno pojavio usred sezone, a prema upozorenju Zajednice maslinara i uljara RH, sedam uljara na području Kaštelanskog zaljeva nalazi se pred neposrednom obustavom rada.

Uljari su pozvali nadležne institucije da pronađu privremeno rješenje kako bi se nastavila prerada maslina koje još čekaju na ulje.