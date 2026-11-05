NASTAVAK "ČISTKE"
U Srbiji se vodi istraga protiv visokih dužnosnika zbog sumnji u kršenje prava glasanja
Srbijansko Javno tužiteljstvo za organizirani kriminal (JTOK) formiralo je predmete protiv direktora Sigurnosno-obavještajne agencije (BIA) Vladimira Orlića i više dužnosnika BIA-e, te protiv ministra pravosuđa Nenada Vujića i nekoliko djelatnika tog ministarstva koji se terete za kršenja prava glasanja i prinude.
Dok se u Srbiji poslije poraza Srpske napredne stranke (SNS) na izborima 25. listopada čeka konstituiranje parlamenta i izbor vlade koju će formirati pobjednička lista studentskog pokreta, drugi postizborni tjedan pokazao je promjene ponajprije u medijima i pravosuđu, uz brojna uhićenja policajaca, bankara, državnih dužnosnika i direktora javnih poduzeća, te podizanje kaznenih prijava.
Prema priopćenju JTOK-a, predistražni postupci su pokrenuti protiv Orlića (SNS) i Vujića, te njihovih suradnika koji se terete za kaznena djela protiv izbornih prava i prinudu.
Prijave se temelje na sumnjama u zloupotrebu službenog položaja, prinudu i kršenje izbornih prava u vezi s navodnim organiziranje prikupljanja tzv. "kapilarnih glasova" za vladajuću Srpsku naprednu stranku na izborima 25. listopada.
Prijave se odnose i na sumnje u protuzakonito postupanje unutar BIA-e, te sustavne pritiske na zaposlene u kazneno-popravnim ustanovama, koje su pod jurisdikcijom ministarstva pravosuđa.
Osim čelnika BIA-e i ministra pravosuđa u tehničkom mandatu, prijavama su obuhvaćeni i direktor Uprave za izvršenje kaznenih sankcija Mile Jandrić, savjetnica ministra pravosuđa Milica Radonjić, te još 60 poimenično navedenih osoba, među kojima su upravitelji i djelatnici više kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora na teritoriju Srbije.
Prikupljaju se obavijesti i saznanja
Prijavom su obuhvaćene i neidentificirane osobe koje su u priopćenju JTOK-a opisane kao "visokopozicionirani dužnosnici, predstavnici i aktivisti Srpske napredne stranke".
Osumnjičeni su za udruživanje radi kaznenih djela, zloupotrebu službenog položaja, davanje i primanje mita u vezi s glasanjem, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka, nesavjestan rad u službi, rasnu i drugu diskriminaciju.
Tužiteljstvo je od Službe za borbu protiv organiziranog kriminala srbijanskog MUP-a zatražilo prikupljanje potrebnih obavijesti, zahtijevajući poduzimanje "svih neophodnih mjera" za provjeru navoda iz kaznenih prijava, uključujući prikupljanje obavijesti od svih prijavljenih i od drugih osoba koje bi mogle imati saznanja o zlouporabama.
Još tijekom izborne kampanje oporba, studentski pokret i nevladin sektor istaknuli su sumnje u namjere i pokušaje Srpske napredne stranke da pritiscima, ucjenama i mogućnom kupnjom glasova utječe na glasače i izborni rezultat.
Srpska napredna stranka je, prema podacima državnog izbornog povjerenstva koji još nisu službeno objavljeni kao konačni, izgubila izbore s uvjerljivom pobjedom Studentske liste - 53,01 posto naspram 38,98 posto.
Studenti, aktivisti, oporbeni političari i organizacije za zaštitu ljudskih prava optužili su Vučića i SNS za političko nasilje, pritiske na medije, veze s organiziranim kriminalom i raširenu korupciju, što Vučić i njegovi suradnici i saveznici niječu, uzvraćajući protuoptužbama da pristaše pobjedničke Studentske liste provode "revolucionarni teror".
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