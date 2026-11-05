U Srbiji se vodi istraga protiv visokih dužnosnika zbog sumnji u kršenje prava glasanja

Dok se u Srbiji poslije poraza Srpske napredne stranke (SNS) na izborima 25. listopada čeka konstituiranje parlamenta i izbor vlade koju će formirati pobjednička lista studentskog pokreta, drugi postizborni tjedan pokazao je promjene ponajprije u medijima i pravosuđu, uz brojna uhićenja policajaca, bankara, državnih dužnosnika i direktora javnih poduzeća, te podizanje kaznenih prijava.