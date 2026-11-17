Činjenica je da su uhićenja i aktivnosti tužiteljstava i policije uslijedila u vrijeme tehničke vlade koju je postavio SNS i dok dužnost šefa države obnaša predsjednica parlamenta u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Početku formiranja nove vlasti prethode brojne napetosti uz optužbe poraženih naprednjaka da Studentska lista provodi "revolucionarni teror".