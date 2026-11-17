NAPETA TRANZICIJA VLASTI
Studenti slave pobjedu, Vučić najavljuje oporbu: Danas ključna sjednica u Srbiji
Konstitutivnom sjednicom Skupštine Srbije u utorak počinje nova politička etapa u skorijoj povijesti zemlje nakon dugogodišnje vlasti Srpske napredne stranke (SNS) čija lista na čelu s donedavnim predsjednikom Aleksandrom Vučićem je izgubila od studentskog pokreta na parlamentarnim izborima 25. listopada.
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Izborna lista studentskog pokreta Studentska lista-Studenti pobjeđuju, proizišla iz dvogodišnjih protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. ostvarila je uvjerljivu pobjedu s 53.01% naspram 38.98% za SNS, što je više od 623.000 glasova razlike.
Studentska lista će u parlamentu s 250 mjesta imati 140 zastupnika, SNS 103, dok preostalih sedam mandata dijele predstavnici manjinskih stranaka nacionalnih zajednica. Zajednica Hrvata u Srbiji nije imala kandidata na izborima i ostala je bez svog zastupnika.
Optužbe na račun studenstke liste iz tabora SNS-a, ali i Vučića osobno, dolaze u postizborno vrijeme kad su u prethodna dva tjedna u nizu policijskih akcija zbog raznih kaznenih djela uhićeni brojni visoki policijski dužnosnici, bankari, zaposlenici pokrajinske i lokalne uprave, direktori javnih poduzeća, dok brojni dužnosnici podnose ostavke.
Privedeni su i pojedini predstavnici akademske zajednice koji su se izravno suprotstavili skoro dvogodišnjim protivladnim prosvjedima i blokadama fakulteta, predvođenim studentskim pokretom.
Činjenica je da su uhićenja i aktivnosti tužiteljstava i policije uslijedila u vrijeme tehničke vlade koju je postavio SNS i dok dužnost šefa države obnaša predsjednica parlamenta u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Početku formiranja nove vlasti prethode brojne napetosti uz optužbe poraženih naprednjaka da Studentska lista provodi "revolucionarni teror".
Vučić, kojeg se u njegovim preostalim medijskim uporištima naziva "liderom oporbe", najavio je da će u parlamentu predvoditi zastupnički klub SNS-a i da će vjerojatno nositi ime "Srbija protiv terora".
Na društvenim mrežama najavio je da će nastup njegovog zastupničkog kluba u parlamentu biti "civiliziran i dostojanstven", te da zastupnici s liste SNS-a neće opstruisati rad parlamenta niti praviti incidente.
Vučić je ustvrdio da će zastupnički klub SNS-a biti "izvor stabilnosti u parlamentu" i "glas slobodne Srbije".
I Studentska lista poručuje da njezini zastupnici neće opstruirati rad konstitutivne sjednice, ali inzistira da se sjednica nastavi odmah nakon verificiranja zastupničkih mandata kako bi se ubrzala tranzicija vlasti.
Verificiranjem zastupničkih mandata u Skupštini Srbije počinje teći rok od 90 dana za formiranje vlade.
Studentska lista zatražila je da se na konstitutivnoj sjednici omogući prisustvo delegaciji studenata u skupštinskoj dvorani, s obzirom na to da se 17. studenoga obilježava kao Međunarodni dan studenata.
Istodobno, studentski pokret pozvao je svoje pristaše da se prije sjednice okupe u Pionirskom parku kod zgrade parlamenta kako bi zajedno ispratili kandidate Studentske liste na konstitutivnu sjednicu.
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