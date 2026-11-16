VEĆA CIJENA
Hoćemo li i ove godine skuplje plaćati zamjenu guma? Neki vulkanizeri samo znakovito šute
Zamjena ljetnih guma zimskima i ove će sezone predstavljati dodatan trošak za vozače jer su poskupjele i same gume i usluge vulkanizera, a poznato je i koliko sada stoji zamjena kompleta od četiri kotača.
Vozače u Hrvatskoj i ove godine dočekuju više cijene zimskih guma, a poskupljenja su zabilježena i kod usluga njihove montaže i balansiranja, pokazuju podaci koje je prikupio portal Automobiliona.hr.
Za vulkanizere je sredina studenoga jedno od najintenzivnijih razdoblja u godini jer tada počinje sezona zamjene guma. Od 15. studenoga do 15. travnja iduće godine na pojedinim dionicama hrvatskih javnih cesta obvezna je zimska oprema na motornim vozilima.
Što se smatra zimskom opremom?
Prema hrvatskim propisima, za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tone zimsku opremu čine zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima.
Kao zimska oprema priznaju se i ljetne gume s dubinom profila od najmanje četiri milimetra na svim kotačima, uz obvezne lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje prianjanja koji se postavljaju na pogonske kotače.
Za vozila čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone propisani su zimski pneumatici navedenih oznaka na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg, odnosno odgovarajući uređaji za poboljšanje prianjanja.
Zimske gume skuplje od tri do pet posto
Cijene automobilskih guma posljednjih su godina rasle zbog inflacije, geopolitičkih okolnosti i općeg poskupljenja u Hrvatskoj. Kako bi provjerili kakvo je stanje na tržištu ove sezone, novinari Automobiliona.hr obratili su se najvećim distributerima guma u zemlji – Gumiimpexu, Vulkalu, Pneumatiku i Tokiću.
Upite su poslali 2. listopada, a 19. listopada ponovno su kontaktirali tvrtke koje dotad nisu odgovorile. Odgovor su na kraju dobili samo iz Vulkala.
Iz te tvrtke navode da su maloprodajne cijene zimskih guma u odnosu na prošlu sezonu u prosjeku porasle od tri do pet posto, ovisno o proizvođaču.
Kada je riječ o zalihama, njihovo je stanje ocijenjeno zadovoljavajućim, a zasad ne očekuju probleme s dostupnošću najtraženijih dimenzija guma.
Koliko košta zamjena četiri gume?
Promjene su zabilježene i kod cijena usluga montaže i balansiranja, no iz Vulkala ističu da su one u odnosu na prošlu godinu bile minimalne.
"Trenutačna cijena zamjene kompleta od četiri kotača na aluminijskim naplatcima, u najzastupljenijim dimenzijama od 16 i 17 cola, iznosi 73,20 eura", odgovorili su iz Vulkala.
Na cijene i dostupnost guma utječu i geopolitičke okolnosti, osobito sukobi na Bliskom istoku, koji mogu izazvati poteškoće u logistici i opskrbi.
Iz Vulkala potvrđuju da su posljedice aktualnih događanja i rasta cijena nafte sve izraženije.
"Zasad se u manjoj mjeri odražava na nabavne cijene, dok je utjecaj na logistiku znatno izraženiji. S obzirom na opći rast troškova, u narednim mjesecima postoji mogućnost dodatnih poskupljenja", poručili su.
Antidampinške carine zasad nisu utjecale na ponudu
Na ovogodišnje cijene utjecale su i antidampinške carine Europske unije na kineske gume, koje su na snazi od 8. srpnja ove godine.
Ipak, u Vulkalu kažu da u njihovu poslovanju zasad nije bilo značajnijih posljedica na ponudu i dostupnost guma iz nižeg cjenovnog razreda.
"Jer smo se pravodobno opskrbili i osigurali zalihe za nadolazeću sezonu", objasnili su.
Sve više vozača bira cjelogodišnje gume
Iz Vulkala su komentirali i promjene u navikama kupaca, među kojima se posljednjih godina primjećuje interes za jeftinije marke, cjelogodišnje i rabljene gume.
Kažu da je kupnja cjelogodišnjih guma već dulje prisutan trend, posebno među vozačima koji tijekom godine ne prelaze velik broj kilometara.
"Na hrvatskom tržištu i dalje je izražena sklonost kvalitetnijim gumama, što pokazuje da kupci i dalje prepoznaju važnost sigurnosti i pouzdanosti u vožnji", zaključili su iz Vulkala.
Vozačima koji na cestama na kojima je to propisano nemaju odgovarajuću zimsku opremu prijeti novčana kazna od 130 eura.
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