simulacija izbornih rezultata
Što bi se dogodilo da Srbija promijeni izborni sustav? Evo koliko bi Studentska lista imala zastupnika
Studentska lista osvojila bi čak 181 od ukupno 254 zastupnička mjesta, odnosno više od 71 posto mandata, kada bi se parlamentarni izbori u Srbiji provodili prema većinskom izbornom modelu. Pokazuje to analiza istraživačke kuće Latenta, predstavljena uoči konstituiranja novog saziva Narodne skupštine.
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Riječ je o simulaciji u kojoj Srbija više ne bi bila jedna izborna jedinica, nego bi bila podijeljena na 254 manje jedinice s približno jednakim brojem birača. U svakoj od njih mandat bi pripao listi koja osvoji najviše glasova.
Prema tom modelu, Studentska lista osvojila bi 181 mandat, dok je na izborima 25. listopada, održanima prema proporcionalnom sustavu, osvojila 140 od ukupno 250 zastupničkih mjesta.
Posebno uvjerljivu prednost ostvarila bi u Beogradu. Glavni grad imao bi 63 izborne jedinice, a Studentska lista pobijedila bi u čak 61. Na razini cijele Srbije u 62 izborne jedinice njezina bi prednost pred listom okupljenom oko Srpske napredne stranke (SNS) bila veća od 30 postotnih bodova, ponajprije u većim gradovima.
Granice izbornih jedinica mogu promijeniti rezultat
Osnivač i direktor Latente Mihajlo Popesku upozorio je da u većinskom sustavu nije važno koliko je velika pobjeda pojedine liste u izbornoj jedinici. I pobjeda s jednim glasom razlike i ona s deset tisuća glasova donose jednak broj mandata.
Zbog toga način određivanja granica izbornih jedinica može imati velik utjecaj na konačan sastav parlamenta.
Autori naglašavaju da je riječ o simulaciji postojećih izbornih rezultata, uz pretpostavku da bi birači glasali jednako kao na izborima 25. listopada. Stvarna promjena izbornog sustava mogla bi utjecati na kandidature, koalicije i ponašanje birača. U izračun nisu uključena 86.623 glasa iz inozemstva i ustanova za izvršavanje kaznenih sankcija jer ih nije bilo moguće rasporediti prema prebivalištu.
Odakle su stigli glasovi za Studentsku listu?
Latenta je analizirala i strukturu potpore Studentskoj listi. Prema procjenama usklađenima s konačnim izbornim rezultatima, oko 36 posto njezinih glasova došlo je od birača koalicije Srbija protiv nasilja iz 2023. godine, dok je četvrtina pristigla od ranijih apstinenata i građana koji su prvi put glasali.
Značajan dio potpore dobila je i među bivšim biračima vladajućih stranaka. Studentsku listu podržalo je oko 12 posto nekadašnjih birača SNS-a te čak 40 posto birača Socijalističke partije Srbije (SPS).
Podsjetimo, Latenta je i prije izbora provela predizbornu analizu u kojoj je svih sedam modela predviđalo pobjedu Studentske liste. Središnja procjena davala joj je 52,3 posto potpore, listi okupljenoj oko Aleksandra Vučića 35,9 posto, a SPS-u 1,9 posto.
Procjene su objavljene neposredno nakon zatvaranja birališta, prije objave prvih preliminarnih rezultata. Istraživanje je provedeno od 23. do 25. listopada na uzorku od 1189 punoljetnih građana, uz dodatne podatke za 134 osobe starije od 65 godina. Studija je izrađena u suradnji s profesorom Slobodanom Tomićem sa Sveučilišta u Yorku.
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