Autori naglašavaju da je riječ o simulaciji postojećih izbornih rezultata, uz pretpostavku da bi birači glasali jednako kao na izborima 25. listopada. Stvarna promjena izbornog sustava mogla bi utjecati na kandidature, koalicije i ponašanje birača. U izračun nisu uključena 86.623 glasa iz inozemstva i ustanova za izvršavanje kaznenih sankcija jer ih nije bilo moguće rasporediti prema prebivalištu.